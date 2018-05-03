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Рядом с Тракторным заводом обустроят сквер для пожилых и людей с инвалидностью

14.04.2018 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Терапевтическая зона отдыха для пожилых и людей с инвалидностью разместилась в существующем Антоновском парке между переулком Клумова и водным каналом, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: yandex.by

Сейчас парк благоустраивают, проводят субботники. К 26 мая завершатся работы по созданию входной группы, оформлению клумб, установке скамеек.

В парке будут две зоны: для активного и спокойного отдыха с напольными шахматами и дорожкой здоровья. Люди с инвалидностью смогут ухаживать в сквере за растениями — для этого создадут переносные клумбы и специальные столики.

— Аналогов такого парка в стране нет. Его особенность в том, что территория будет полностью адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями и пожилых горожан. Клумбы, скамейки, другие малые архитектурные формы будут соответствовать условиям безбарьерной среды, — уточнила директор центра социального обслуживания населения Партизанского района Елена Коноплева.

Проект терапевтического парка в дальнейшем планируют совершенствовать.

 
Теги: Минск
 
 
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В парке будут две зоны: для активного и спокойного отдыха с напольными шахматами и дорожкой здоровья.
 
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