Доброе утро!

Вот вам и почти лето: ночью на почве были заморозки , да и днем совсем не жарко. Зато выходные-то какие огненные были, да? Давайте все вспомним.

ВАЖНОЕ

В субботу принц Гарри и актриса Меган Маркл официально стали мужем и женой. На венчание были приглашены 600 гостей, включая политиков и звезд шоу-бизнеса. Как это было — читайте и смотрите здесь . Еще мы собрали самые яркие моменты праздника , прикинули, во что он обошелся королевской семье , попросили стилиста вспомнить самые интересные свадебные наряды членов королевской семьи и рассказать, чему можно поучиться у британских монархов.





Не успели мы отлипнуть от экранов после королевской свадьбы, как на тебе — финал ЧМ по хоккею. За золото бились Швеция со Швейцарией — и вот кто победил , бронза досталась США .

В Беларуси тоже было важное спортивное событие — финал кубка Беларуси по футболу. Брестское «Динамо» одержало волевую победу над БАТЭ и второй раз подряд завоевало Кубок (правда, БАТЭ было недовольно судейством) — с чем их, конечно, поздравил председатель правления клуба, лучший футболист XX века Диего Марадона.

А наша теннисистка Вера Лапко выиграла турнир во Франции в одиночном разряде. Ну круто же!

Беларусь оказалась в числе самых дружелюбных стран для криптовалют — мы заняли 10-ю строчку мирового рейтинга. Как нам это удалось и кто перед нами — рассказываем здесь .

МВД в выходные почему-то решило прокомментировать действия посольства Великобритании , которое 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, вывесило ЛГБТ-флаг. «Как ни крути, но однополые отношения — это подделка… Мы — за подлинное, они не пройдут!».

Очень печальная новость (и вот тут-то без милиции точно не справиться!): нашего ведущего программы «Экономика на пальцах» экономиста Сергея Чалого в ночь на субботу избили пятеро неизвестных . Сейчас он в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Здоровья, Сергей! А мы, конечно, будем держать вас в курсе.

ПОПУЛЯРНОЕ

В стране прошла акция «Ночь музеев». Пока во многих музеях мира деньги за вход в этот день не брали, белорусские галереи пытались закрыть дырки в бюджете и выставляли отнюдь не символические ценники. Мы сходили в самый дорогой музей , где билет стоил 17 рублей, а еще побывали на акции в Бресте , Витебске , Гомеле , Гродно и Могилеве .





В Минск приехала супермодель Наталья Водянова — и мы, конечно, не могли с ней не встретиться. Говорили о женском — серьезном и не очень : «Я очень худая женщина, но я нахожу женскую красоту во всех проявлениях. И я иногда не понимаю, как об этом говорить, потому что мне кажется, что из моих уст это выглядит как — „ой, ну да, конечно, она так думает, при этом такая вся худенькая и красивая“. Хотя мне очень нравятся формы, я за это постоянно борюсь. Вы на меня сейчас, наверное, смотрите и говорите, вот сука…»

Если у вас есть кредит, карта рассрочки и прочие инструменты займа у банка, обязательно прочтите этот текст! Невнимательно прочитанный договор, случайно подключенная услуга или рассеянность работника способны стать причиной появления гигантской задолженности, о которой можно узнать только через несколько лет. Вот здесь мы собрали истории людей, которые серьезно «попали» !

Продолжаем любоваться замечательными домами белорусов. Мы уже бывали на колодищанском полигоне , в дворцовой Ратомке , в скромном Острошицком городке , в респектабельном Дроздово . А вот вам подборка самых интересных домов Хатежино .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

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Мы побывали на учениях знаменитой 50-й авиабазы Вооруженных сил Беларуси и посмотрели, как белорусская армия учится летать на экстремально низких высотах. Обязательно посмотрите фото и видео — происходящее там напоминало фильм «Апокалипсис сегодня»!

А это нужно прочесть, если вы, например, собираетесь в отпуск или на заграничный шопинг: таможенники напоминают, какие товары для личного пользования, в каком объеме и с какой периодичностью можно ввозить в нашу страну без уплаты пошлин .

Вы же помните, что у нас сейчас Год малой родины? Весенние субботники чиновники проводили в родных деревнях, президент выступает за то, что надо возрождать жизнь на селе… А мы решили посмотреть, что о малой родине говорили тридцать лет назад: «Если быть заинтересованным отдать себя всего земле, то работать можно. Потому что надо много работать: от темна до темна». Вот здесь — два исторических видео .

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Кстати. Вы хоть выспались? А то ученые говорят, что, если поздно ложиться спать, не будет ничего хорошего . Учтем! А пока — успешной и плодотворной недели вам!

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