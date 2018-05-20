﻿ Королевская свадьба, финал ЧМ, "Ночь музеев" и нападение на Чалого - все за выходные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Королевская свадьба, финал ЧМ, "Ночь музеев" и нападение на Чалого - все за выходные

21.05.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Вот вам и почти лето: ночью на почве были заморозки, да и днем совсем не жарко. Зато выходные-то какие огненные были, да? Давайте все вспомним.

ВАЖНОЕ

В субботу принц Гарри и актриса Меган Маркл официально стали мужем и женой. На венчание были приглашены 600 гостей, включая политиков и звезд шоу-бизнеса. Как это было — читайте и смотрите здесь. Еще мы собрали самые яркие моменты праздника, прикинули, во что он обошелся королевской семье, попросили стилиста вспомнить самые интересные свадебные наряды членов королевской семьи и рассказать, чему можно поучиться у британских монархов.


Не успели мы отлипнуть от экранов после королевской свадьбы, как на тебе — финал ЧМ по хоккею. За золото бились Швеция со Швейцарией — и вот кто победил, бронза досталась США.

В Беларуси тоже было важное спортивное событие — финал кубка Беларуси по футболу. Брестское «Динамо» одержало волевую победу над БАТЭ и второй раз подряд завоевало Кубок (правда, БАТЭ было недовольно судейством) — с чем их, конечно, поздравил председатель правления клуба, лучший футболист XX века Диего Марадона.

А наша теннисистка Вера Лапко выиграла турнир во Франции в одиночном разряде. Ну круто же!

Беларусь оказалась в числе самых дружелюбных стран для криптовалют — мы заняли 10-ю строчку мирового рейтинга. Как нам это удалось и кто перед нами — рассказываем здесь.

МВД в выходные почему-то решило прокомментировать действия посольства Великобритании, которое 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, вывесило ЛГБТ-флаг. «Как ни крути, но однополые отношения — это подделка… Мы — за подлинное, они не пройдут!».

Очень печальная новость (и вот тут-то без милиции точно не справиться!): нашего ведущего программы «Экономика на пальцах» экономиста Сергея Чалого в ночь на субботу избили пятеро неизвестных. Сейчас он в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Здоровья, Сергей! А мы, конечно, будем держать вас в курсе.

ПОПУЛЯРНОЕ

В стране прошла акция «Ночь музеев». Пока во многих музеях мира деньги за вход в этот день не брали, белорусские галереи пытались закрыть дырки в бюджете и выставляли отнюдь не символические ценники. Мы сходили в самый дорогой музей, где билет стоил 17 рублей, а еще побывали на акции в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.


В Минск приехала супермодель Наталья Водянова — и мы, конечно, не могли с ней не встретиться. Говорили о женском — серьезном и не очень: «Я очень худая женщина, но я нахожу женскую красоту во всех проявлениях. И я иногда не понимаю, как об этом говорить, потому что мне кажется, что из моих уст это выглядит как — „ой, ну да, конечно, она так думает, при этом такая вся худенькая и красивая“. Хотя мне очень нравятся формы, я за это постоянно борюсь. Вы на меня сейчас, наверное, смотрите и говорите, вот сука…»

Если у вас есть кредит, карта рассрочки и прочие инструменты займа у банка, обязательно прочтите этот текст! Невнимательно прочитанный договор, случайно подключенная услуга или рассеянность работника способны стать причиной появления гигантской задолженности, о которой можно узнать только через несколько лет. Вот здесь мы собрали истории людей, которые серьезно «попали»!

Продолжаем любоваться замечательными домами белорусов. Мы уже бывали на колодищанском полигоне, в дворцовой Ратомке, в скромном Острошицком городке, в респектабельном Дроздово. А вот вам подборка самых интересных домов Хатежино.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Если вы любите сыр и увлеченных людей, не пропустите историю сельских сыролюбов, которые варят полесские чеддер, моцареллу и гауду. Вот здесь у нас — все об их ошибках, маленьком бизнесе и душевных планах.


Мы побывали на учениях знаменитой 50-й авиабазы Вооруженных сил Беларуси и посмотрели, как белорусская армия учится летать на экстремально низких высотах. Обязательно посмотрите фото и видео — происходящее там напоминало фильм «Апокалипсис сегодня»!

А это нужно прочесть, если вы, например, собираетесь в отпуск или на заграничный шопинг: таможенники напоминают, какие товары для личного пользования, в каком объеме и с какой периодичностью можно ввозить в нашу страну без уплаты пошлин.

Вы же помните, что у нас сейчас Год малой родины? Весенние субботники чиновники проводили в родных деревнях, президент выступает за то, что надо возрождать жизнь на селе… А мы решили посмотреть, что о малой родине говорили тридцать лет назад: «Если быть заинтересованным отдать себя всего земле, то работать можно. Потому что надо много работать: от темна до темна». Вот здесь — два исторических видео.

Если вы не следили за Каннским кинофестивалем, то вот вам все о том, чем он в этот раз закончился. Представляете, там даже Рома Зверь приз получил! Девушкам советуем посмотреть на собранные экспертом по имиджу лучшие и худшие образы Каннского кинофестиваля, а также отметить модные тренды, которые можно взять на заметку.

Все новости субботы, 19 мая

Все новости воскресенья, 20 мая

Кстати. Вы хоть выспались? А то ученые говорят, что, если поздно ложиться спать, не будет ничего хорошего. Учтем! А пока — успешной и плодотворной недели вам!

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 144
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Вот вам и почти лето: ночью на почве были заморозки, да и днем совсем не жарко. Зато выходные-то какие огненные были, да? Давайте все вспомним.
 
Новости дня
Новости общества
 
День - дождь, день - солнце. Погода в Витебске на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика