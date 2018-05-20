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Королевская свадьба, финал ЧМ, "Ночь музеев" и нападение на Чалого - все за выходные
21.05.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Вот вам и почти лето:
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Доброе утро! Вот вам и почти лето: ночью на почве были заморозки, да и днем совсем не жарко. Зато выходные-то какие огненные были, да? Давайте все вспомним.
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