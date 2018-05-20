День - дождь, день - солнце. Погода в Витебске на неделю

Погода снова будет неустойчивой: дождливые деньки будут чередоваться с погожими. Но особой жары ждать на этой неделе не стоит, прогнозируют синоптики.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник, 21 мая, ветрено, ясно, без осадков. Максимально воздух прогреется до +21 °C.

Во вторник, 22 мая, днем столбик термометра поднимется до +17 °C.

В среду, 23 мая, возможен дождь во второй половине дня. Потеплеет до +21 °C.

В четверг, 24 мая, прогнозируют сильный дождь и грозу. В дневные часы — до +20°C.

В пятницу, 25 мая, поднимется ветер, без осадков. Температура воздуха в течение суток +13…19 °C.