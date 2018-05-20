|
День - дождь, день - солнце. Погода в Витебске на неделю
21.05.2018 07:29 — Новости Общества | Tut.by
Погода снова будет неустойчивой: дождливые деньки будут чередоваться с погожими. Но особой жары ждать на этой неделе не стоит,
В понедельник, 21 мая, ветрено, ясно, без осадков. Максимально воздух прогреется до +21 °C.
Во вторник, 22 мая, днем столбик термометра поднимется до +17 °C.
В среду, 23 мая, возможен дождь во второй половине дня. Потеплеет до +21 °C.
В четверг, 24 мая, прогнозируют сильный дождь и грозу. В дневные часы — до +20°C.
В пятницу, 25 мая, поднимется ветер, без осадков. Температура воздуха в течение суток +13…19 °C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода снова будет неустойчивой: дождливые деньки будут чередоваться с погожими. Но особой жары ждать на этой неделе не стоит.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)