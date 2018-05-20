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Солнце, ветер и немного дождей. Погода в Гродно и области на неделю
21.05.2018 07:34 — Новости Общества | Tut.by
На предстоящей неделе на Гродненщине будет солнечно, дождливо и ветрено. А еще — немного тумана по утрам и гроза днем. Столбик термометра поднимется до +22°C.
В понедельник, 21 мая, в Гродненской области будет преимущественно ясная погода. Днем — немного облачно и без осадков. Будет ветрено — порывы до 13 м/с. Температура днем — +18…20°C. Вечером — +13…15°C.
Во вторник, 22 мая, переменная облачность, ночью — возможен дождь, днем, вечером и утром — без осадков. Температура днем — +18…20°C.
В среду, 23 мая, утром переменная облачность и возможен дождь. Днем — небольшой дождь. Вечером — ясно. Температура днем — +20…22°C.
В четверг, 24 мая, ночью — пасмурно, без осадков, но туманно — видимость 500−800 метров. Днем — облачно, небольшой дождь. Будет ветрено. Днем, например, порывы ветра будут достигать 14 м/с. Температура воздуха утром — +14…16°C. Днем — +20…22°C.
В пятницу, 25 мая, все время будет ветрено и дождливо. Днем возможно будет гроза. Порывы ветра будут достигать 15 м/с. Температура днем — +20…22°C. Утром — +13…15°C.
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На предстоящей неделе на Гродненщине будет солнечно, дождливо и ветрено.
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