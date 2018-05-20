Запрещена реализация 708 партий продукции: Брестская областная инспекция Госстарндарта провела проверки торговых объектов

Продолжается деятельность государственных органов по противодействию обороту опасной и несоответствующей требованиям законодательства продукции.

Брестской областной инспекцией Госстандарта (далее – инспекция Госстандарта) в первом квартале 2018 года проведены 2 внеплановые проверки, 128 мониторингов и 43 обследования (расследования) соблюдения требований технических нормативных правовых актов (ТНПА) и технических регламентов при производстве и реализации продукции.

Нарушения установлены при 2 внеплановых проверках, 105 мониторингах и 20 обследованиях (расследованиях).

Всего госнадзору подвергнуто 1135 наименований продукции (пищевая продукция, изделия легкой промышленности, товары для детей, игрушки, электротехническая продукция, мебель, пиротехнические изделия, строительные изделия и др.), из них 893 (78,7%) наименования – продукция импортного производства.

По результатам госнадзора не соответствовали требованиям ТНПА и технических регламентов 933 (82,2 %) наименования (в том числе 832 (93,17 %) – импортного производства).

Нарушения по безопасности:

– пищевая продукция (реализация с истекшим сроком годности);

– чулочно-носочные изделия детские (наличие недопустимых синтетических волокон в изделиях для новорожденных);

– одежда детская (соединительные швы с обметыванием срезов выполнены на изнаночную сторону в изделиях для новорожденных);

– обувь детская (превышение предельного значения высоты каблука, наличие открытой пяточной части (в обуви для детей до 3 лет), применение подкладки из искусственной кожи в открытой обуви для детей ясельного возраста;

– электротехническая продукция (не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока (светильники-ночники с оболочкой светильника, оформленной в виде игрушки).

Нарушения по требованиям химической безопасности:

– мебель (отсутствие защитных и защитно-декоративных покрытий кромок изделий).

Нарушения по требованиям механической безопасности:

– мебель (наличие недопустимого риска ущемления частей тела при эксплуатации кроватей детских, несоблюдение требований к функциональным размерам изделий мебели).

Нарушения по маркировке:

– информация для потребителя отсутствовала, предоставлена не в полном объеме или предоставлена недостоверная информация;

– отсутствовали документы о подтверждении соответствия.

По результатам государственного надзора приняты меры:

– запрещена реализация 708 партий продукции на сумму 54210,39 руб. (в том числе 684 партии продукции импортного производства на сумму 53801,48 руб.);

– выдано 1 предписание об устранении нарушений и 102 рекомендации по устранению нарушений;

– составлено 9 протоколов об административном правонарушении (размер административного взыскания по рассмотренным протоколам составил 245 руб.).

В рамках работы по выявлению не соответствующих требованиям ТНПА и технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) импортных аналогов, производимых в Республике Беларусь, а также в рамках проведения антиконтрафактных мероприятий инспекцией Госстандарта проведено 49 мониторингов соблюдения требований ТР ТС при реализации продукции легкой промышленности, из них 30 – при реализации данной продукции по «низким ценам».

Нарушения установлены при всех 49 мониторингах, проверено 636 наименований изделий.

По результатам мониторингов 626 (98,4 %) наименований продукции не соответствовали требованиям ТР ТС: 16 – по безопасности, 614 – по маркировке, 529 – по подтверждению соответствия.

Приняты меры:

– запрещена реализация 540 партий продукции на сумму 44368,93 руб.;

– выдано 46 рекомендаций по устранению нарушений;

– за повторно установленные нарушения составлено 5 протоколов об административном правонарушении (4 – на индивидуальных предпринимателей, 1 – на ответственное должностное лицо); размер административного взыскания по рассмотренным протоколам составил 245 руб.

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы области в первом квартале 2018 года мониторингом охвачено 42 субъекта хозяйствования, осуществляющих оборот промышленной группы товаров. В пределах компетенции нарушения требований санитарных норм и правил, технических регламентов Таможенного союза / Евразийского экономического союза, в том числе при реализации продукции импортного производства, выявлены на 6 объектах.

Из них на 14,3% охваченных надзорными мероприятиями объектах выявлены нарушения в части реализация товаров без маркировки или с несоответствующей информацией на маркировке сведениям в товаросопроводительных документах; на 9,5% – в части реализации товаров без документов, удостоверяющих качество и безопасность.

Справочно. В магазине «Карусель» ИП Комса А.П.(г. Пружаны, ул. Октябрьская,45) в реализации находились игрушки в количестве 8 шт. без наличия требуемой маркировки (игрушки из пластмассы – конст руктор в картонных коробах).

В магазине «Слоник» ИП Шур И.В. (г. Пружаны, ул. Красноармейская, 32) в реализации находилось 60 пар детской обуви и 16 ед. игрушек из пластмассы без наличия соответствующей маркировки.

В торговом павильоне «Одежда для вас» ИП Нюшкова В.А.(г. Ивацевичи, ул.60 лет Октября) осуществлялась реализация детской одежды без наличия документов, удостоверяющих ее качество и безопасность (пижама детская т. м. «Наталия», размеры 30, 32, 34; куртка детская т. м. «Юлла»).

В магазине «Одежда и обувь» ИП Демянчик С.И. (г. Ивацевичи, ул. Советская, 1) осуществлялась реализация товаров для детей и подростков без документов, удостоверяющих их качество и безопасность, страна производства – Китай (пижамы детские т. м. UNDERWEAR – 5 шт., пижамы детские т. м. Belshim –2 шт., рюкзак детский т. м. HAD CONG – 2 шт., майки для девочек, размер 32–40, т. м. ROBIN – 10 шт., майки для мальчиков, размер 38–40, –5 шт.; сапоги детские резиновые, размер 27–30, арт. СМД-15, торговая марка NAIJIE – 9 пар; перчатки детские т. м. Boo Zi – 5 пар).

По фактам выявленных нарушений при реализации промышленной группы товаров выдано 2 рекомендации об устранении нарушений, вынесено 4 предписания об изъятии из обращения товаров в количестве 127 ед. (в том числе 103 ед. продукции, предназначенной для детей и подростков, 24 ед. детских игрушек), направлено 20 информационных писем в заинтересованные органы и ведомства.

Кроме того, за истекший период текущего года мониторингом охвачено 217 субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот пищевых продуктов и продовольственного сырья, нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены на 307 объектах (69,6 % охваченных мониторингом субъектов), в том числе на 46 объектах выявлены нарушения при обороте пищевой продукции импортного производства.

Среди выявленных нарушений основное место занимают реализация товара без маркировки или с несоответствующей информацией на маркировке сведениям в товаросопроводительных документах, реализация продукции с истекшими сроками годности, нарушения условий хранения и др.

Органами регулирования торговлей исполнительных комитетов проводятся мониторинги, обследования объектов торговли и общественного питания, в ходе которых рассматриваются вопросы соблюдения правил продажи, в их числе: доведение до потребителя достоверной информации о товарах, их потребительских свойствах, сроках и условиях реализации, наличии документов, подтверждающих качество продукции, наличии маркировки и другие.

В ходе мониторингов в торговых объектах Барановичского, Брестского, Каменецкого, Малоритского, Пружанского районов были выявлены такие нарушения, как реализация продукции с истекшими сроками годности и хранения, продукции с признаками гнили, плесени, отсутствие документов, удостоверяющих качество пищевой продукции, отсутствие информации о дате изготовления (сроке реализации) продукции, отсутствие маркировки на товаре. Отметим, что при выявлении продукции с истекшим сроком годности (реализации) собственник снимал ее с продажи.

Брестской таможней в ходе проводимой работы по противодействию обороту опасной и несоответствующей продукции за первый квартал 2018 года пресечен ввоз товаров, не соответствующих требованиям законодательства:

– 32 факта незаконного ввоза одежды иностранного производства (2822 единицы) на сумму 66 934 руб.;

– 9 фактов незаконного ввоза пиротехнической техники (30 единиц) на сумму 583 руб.;

– 1 факт незаконного ввоза швейной фурнитуры (10530 единиц) на сумму 10530 руб.;

– 1 факт незаконного ввоза спортивной обуви (23 пары) на сумму 3155,6 руб.;

– 80 фактов незаконного ввоза алкогольной продукции (620 литров) на сумму 5390,67 руб.

Также изъято 839 пачек семян овощных культур на сумму 2557,45 руб., средство для защиты растений (гербицид) в пластиковой бутылке емкостью 5 литров с надписью «ADAMA LINUREX 500 SC HERBICYD» в количестве 2 штук, стоимостью 330 белорусских рублей.

Подразделениями ОВД Брестской области проводятся меро-приятия по выявлению импортных товаров, не соответствующих заявленным характеристикам и требованиям безопасности.

По делам административного производства изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму более 416,35 тыс. руб., обращено в доход государства на сумму более 29,27 тыс. руб.

Справочно. 23.02.2018 г. на улице в д. Щитомиричи Минского района задержана автомашина «ИВЕКО СТРАЛИС AS 440S43» с полуприцепом под управлением водителя ООО «РитейлЛимитед», который перевозил 1680 шт. пластиковых канистр емкостью по 5 л со спиртом без соответствующих документов. Изъято 8400 л спирта на общую сумму 210000 руб. Составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.27 КоАП Республики Беларусь.

Областная комиссия по противодействию обороту опасной и не соответствующей требованиям законодательства продукции.