﻿ Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах

21.05.2018 — Новости Общества | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Свято-Успенская Жировичская обитель в очередной раз приняла тысячи паломников из разных уголков Беларуси и других стран. Люди всех возрастов и профессий приехали сюда, чтобы почтить Пресвятую Богородицу, явившую свой чудотворный образ в 1470 году. 
 
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах


Огромная духовная радость и общая молитва объединили людей. Божественную литургию в соборе возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел. 

Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах


В торжествах приняли участие помощник Президента – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. 
 
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах

По окончании литургии архипастыри и сослужившие им священнослужители, все молящиеся прошли Крестным ходом с Жировичской иконой Пресвятой Богородицы к Явленскому храму, где перед чудотворным образом был отслужен молебен с акафистом Жировичской иконе Божией Матери. 
 
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах


– Каждый из нас сегодня ощущает особую радость, особое благодатное состояние от общей молитвы, – обратился к собравшимся митрополит Павел. - Царствие Божие – внутри нас. Ищите в своем сердце Бога, храните единство веры и церкви, свидетельствуя миру об искренней вере и преданности Господу через соблюдение заповедей, творя дела любви, добра и милосердия. 



Патриарший Экзарх поздравил всех с праздником, пожелал заступничества Пресвятой Богородицы и преподал всем благословение. 



От имени правительства Республики Беларусь и Гродненского областного исполнительного комитета присутствующих поздравили уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. 

Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах


Леонид Павлович с удовлетворением отметил, что благодатное место принимает все больше людей, и праздник из всеправославного становится всенародным. Виктор Андреевич вручил митрополиту приветственный адрес Гродненского облисполкома. 

Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах


Обретенный пастухами на грушевом древе крохотный образок Божьей матери – самый маленький в мире из почитаемых - велик чудесами по молитве к Пресвятой. Это ощутили все, кто просил у чудотворной иконы о самом сокровенном. 



Передать трепет от встречи со святым образом, сложно, - нет таких слов. Но прикасаясь к чудотворной иконе с верой и надеждой, посылая ей свои искренние молитвы, чувствуешь: Богородица тебя слышит, несет свет, любовь, добро. 


Праздник продолжился у старого родника, рядом с которым была обретена икона, масштабным открытым фестивалем «Жировичский фест», организованным отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Слонимского райисполкома и миссионерским отделом Новогрудской епархии Белорусской Православной Церкви. На сцене-корабле более двадцати коллективов из разных уголков Беларуси дарили зрителям духовные песни. Заключительным аккордом праздника стало выступание национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. Цитовича. 

 
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах
Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах


Удивляли разнообразием талантов народные мастера, работала выездная торговля, а военнослужащие 11-й механизированной бригады развернули настоящую полевую кухню и угощали участников фестиваля вкусной гречневой кашей. 



Все улыбались друг другу, делились добрыми эмоциями. И светло было не только от яркого дня и белых платочков - от духовной радости, переживаемой вместе. 

 
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Свято-Успенская Жировичская обитель в очередной раз приняла тысячи паломников из разных уголков Беларуси и других стран. Люди всех возрастов и профессий...
 
Новости дня
Новости общества
 
Солнце, ветер и немного дождей. Погода в Гродно и области на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика