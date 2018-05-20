Поклониться святыне: явление иконы Божией Матери торжественно отпраздновали в Жировичах

Свято-Успенская Жировичская обитель в очередной раз приняла тысячи паломников из разных уголков Беларуси и других стран. Люди всех возрастов и профессий приехали сюда, чтобы почтить Пресвятую Богородицу, явившую свой чудотворный образ в 1470 году.



































– Каждый из нас сегодня ощущает особую радость, особое благодатное состояние от общей молитвы, – обратился к собравшимся митрополит Павел. - Царствие Божие – внутри нас. Ищите в своем сердце Бога, храните единство веры и церкви, свидетельствуя миру об искренней вере и преданности Господу через соблюдение заповедей, творя дела любви, добра и милосердия.





Патриарший Экзарх поздравил всех с праздником, пожелал заступничества Пресвятой Богородицы и преподал всем благословение.





От имени правительства Республики Беларусь и Гродненского областного исполнительного комитета присутствующих поздравили уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Леонид Гуляко и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.









Леонид Павлович с удовлетворением отметил, что благодатное место принимает все больше людей, и праздник из всеправославного становится всенародным. Виктор Андреевич вручил митрополиту приветственный адрес Гродненского облисполкома.









Обретенный пастухами на грушевом древе крохотный образок Божьей матери – самый маленький в мире из почитаемых - велик чудесами по молитве к Пресвятой. Это ощутили все, кто просил у чудотворной иконы о самом сокровенном.





Передать трепет от встречи со святым образом, сложно, - нет таких слов. Но прикасаясь к чудотворной иконе с верой и надеждой, посылая ей свои искренние молитвы, чувствуешь: Богородица тебя слышит, несет свет, любовь, добро.



Праздник продолжился у старого родника, рядом с которым была обретена икона, масштабным открытым фестивалем «Жировичский фест», организованным отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Слонимского райисполкома и миссионерским отделом Новогрудской епархии Белорусской Православной Церкви. На сцене-корабле более двадцати коллективов из разных уголков Беларуси дарили зрителям духовные песни. Заключительным аккордом праздника стало выступание национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. Цитовича.











Удивляли разнообразием талантов народные мастера, работала выездная торговля, а военнослужащие 11-й механизированной бригады развернули настоящую полевую кухню и угощали участников фестиваля вкусной гречневой кашей.





Все улыбались друг другу, делились добрыми эмоциями. И светло было не только от яркого дня и белых платочков - от духовной радости, переживаемой вместе.