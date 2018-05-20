Спортивный праздник прошел в Чечерске

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников физкультуры и спорта, состоялось на стадионе ДЮСШ 19 мая.



Заместитель председателя райисполкома Юлия Басаргина приветствовала собравшихся на празднике чечерян. Звучали аплодисменты в адрес тех, кто заслужил почетные награды. Профессионалы и любители спорта, достигшие высоких результатов, получили кубки, грамоты, благодарственные письма.

Также в этот день был проведен турнир по мини-футболу на Кубок председателя райисполкома. В нем участвовали четыре команды, которые поддерживали болельщики. Подкрепиться и восстановить силы приглашали работники торговли. Многие пришли всей семьей, чтобы провести день на свежем воздухе и получить заряд эмоций. В финальном матче футболистам пришлось играть под дождем, но их воля к победе не ослабевала Первое место заняла сборная ЦРБ, на втором – ОАО «Звезда».









































