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Спортивный праздник прошел в Чечерске
21.05.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников физкультуры и спорта, состоялось на стадионе ДЮСШ 19 мая.
Также в этот день был проведен турнир по мини-футболу на Кубок председателя райисполкома. В нем участвовали четыре команды, которые поддерживали болельщики. Подкрепиться и восстановить силы приглашали работники торговли. Многие пришли всей семьей, чтобы провести день на свежем воздухе и получить заряд эмоций. В финальном матче футболистам пришлось играть под дождем, но их воля к победе не ослабевала Первое место заняла сборная ЦРБ, на втором – ОАО «Звезда».
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников физкультуры и спорта, состоялось на стадионе ДЮСШ 19 мая. Заместитель председателя райисполкома Юлия...
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