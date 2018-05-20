В Чечерске состоялась молодежная информационная группа с участием Первого секретаря Гомельского областного комитета ОО «БРСМ» Игоря Завалея

Вчера в зале заседаний ОСП «Чечерское» Гомельской универсальной базы состоялась молодежная информационная группа с участием заместителя председателя Чечерского райисполкома Юлии Басаргиной и Первого секретаря Гомельского областного комитета ОО «БРСМ» Игоря Завалея.



В ходе встречи обсуждались вопросы по занятости детей во время летних каникул, организации досуга для молодежи, о деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Присутствующими был поднят вопрос об организации подвоза сельской молодежи на массовые мероприятия в город, на который нашлось решение: предоставлять предварительную заявку. Также в ходе встречи обсуждался вопрос продажи членских значков ОО «БРСМ» и пионерских галстуков в торговых точках региона. Если же член организации желает приобрести значок или галстук, то он вправе обратиться с данной проблемой в свою организацию, где всегда найдут решение. В конце мероприятия молодежный лидер призвал молодежь быть инициативными, активными и вступать в ряды Белорусского республиканского союза молодежи.