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В Чечерске состоялась молодежная информационная группа с участием Первого секретаря Гомельского областного комитета ОО «БРСМ» Игоря Завалея
21.05.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Вчера в зале заседаний ОСП «Чечерское» Гомельской универсальной базы состоялась молодежная информационная группа с участием заместителя председателя Чечерского райисполкома Юлии Басаргиной и Первого секретаря Гомельского областного комитета ОО «БРСМ» Игоря Завалея.
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В Чечерске состоялась молодежная информационная группа с участием Первого секретаря Гомельского областного комитета ОО «БРСМ» Игоря Завалея
Вчера в зале заседаний ОСП «Чечерское» Гомельской универсальной базы состоялась молодежная информационная группа с участием заместителя председателя...
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