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В Гродненском районе сгорело 70 тонн соломы и два мотоцикла
21.05.2018 07:30 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 мая. 70 тонн соломы в тюках уничтожено огнем в Гродненском районе.
Пожар произошел вечером 20 мая на поле возле деревни Мицкевичи, сообщает областное управление МЧС. Причина устанавливается.
Кроме того, согласно региональной сводке, днем 20 мая в агрогородке Демброво Щучинского района сгорели гараж и находившиеся внутри мотоциклы "Минск" (1992 года выпуска) и "Ява" (1986). Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
БелаПАН.
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Минск, 21 мая. 70 тонн соломы в тюках уничтожено огнем в Гродненском районе. Пожар произошел вечером 20 мая на поле возле деревни Мицкевичи, сообщает областное...
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