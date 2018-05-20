Сегодня стартует специальное комплексное мероприятие «Безопасность»

Основными целями проведения СКМ «Безопасность» является предупреждение гибели и травматизма граждан на железной дороге и дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

В ходе мероприятия инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками ОВДТ осуществляют дежурство на железнодорожных переездах с целью выявления водителей автотранспортных средств, нарушающих правила дорожного движения при проезде железнодорожных переездов. Напоминаем, что нарушение правил проезда железнодорожных переездов наказывается штрафом до 98 рублей (ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь).

В прошлом году на железнодорожном переезде произошла авария в Копыльском районе. Так, 5 марта около 9 утра на 56 км автодороги Узда-Копыль-Гулевичи водитель, 1982 г.р., управляя автомашиной МАЗ на железнодорожном переезде в а.г. Тимковичи не уступил дорогу поезду, двигавшемуся по маршруту Барановичи-Слуцк. В результате этого произошло столкновение. Водитель МАЗа с полученными травмами был госпитализирован. С начала текущего года ДТП на ж/д переездах не зарегистрировано.

Как правило, причины аварий на ж/д переездах происходят от незнания либо несоблюдения водителями автотранспортных средств правил дорожного движения, также отсутствия опыта вождения транспортных средств. Не исключением являются испуг и растерянность водителя при остановке автомобиля на переезде и виде приближающегося локомотива.

Водители, помните! Только строгое соблюдение правил дорожного движения и повышенное внимание за рулем помогут избежать подобных ДТП!

УГАИ УВД Минского облисполкома