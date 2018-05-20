﻿ Меланому легче предупредить, чем лечить. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меланому легче предупредить, чем лечить

21.05.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

           Меланома или рак кожи – это одно из самых часто встречающих злокачественных новообразований. Заболеваемость этой опухолью в последние годы возрастает. В странах средней Европы составляет 10 случаев заболевания на 100 тысяч жителей в год. В Австралии и южных штатах Америки этот показатель составляет 35-45 случаев в год. Наибольшая заболеваемость отмечается в возрасте после 70 лет. За последние 55 лет заболеваемость меланомой возросла на 600%.

           Фактором риска относится избыточное солнечное ультрафиолетовое излучение. Поэтому часто эти опухоли развиваются на открытых для солнца участках тела: лоб, лицо, нос, углы глаз, ушные раковины и кисти рук. Наиболее часто рак кожи встречается у пожилых людей, которые не обращают внимания на появление небольших безболезненных новообразований на коже.

           Рак кожи легко обнаружить даже при небольших размерах опухоли, первым его проявлением является опухолевидное образование или возвышающегося над кожей уплотнения, изъязвления кожи, не исчезающего в течение нескольких недель. На ранних стадиях развивающаяся опухоль, как правило, не причиняет боли.

           Примерно в половине случаев развитию рака кожи предшествуют некоторые заболевания кожи. Если у вас имеются какие-либо кожные заболевания – не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу-дерматологу или хирургу. Не пытайтесь лечиться народными средствами. Это способствует дальнейшему росту опухоли и затрудняет лечение. При своевременном обращении к врачу рак кожи излечивается в 92-100% случаев.

Меры профилактики:

- защита лица и шеи от интенсивного и длительного солнечного облучения;

- регулярное применение питательных кремов с целью предупреждения сухости кожи, особенно у пожилых людей;

- хирургическое лечение длительно не заживающих язв и свищей;

- защита рубцов на коже от механических травм;

- строгое соблюдение техники безопасности и мер личной гигиены при работе в профессионально вредных условиях;

- своевременное излечение предраковых заболеваний кожи.

       Старайтесь находится на солнце не более 30-40 минут. Самым надежным и простым способом защиты кожи остаются головные уборы, платки. При этом предпочтение следует отдавать хлопчатобумажной неприлегающей одежде. Если вы любите отдыхать в жарких странах, отправляйтесь в путешествие осенью.

 Берегите свое здоровье!                                  

В.И. Коновалова, врач-валеолог Борисовской ЦРБ  

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 мая - День профилактики меланомы
 
Новости дня
Новости общества
 
Депутаты изменили бюджет региона. На что пойдут деньги?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика