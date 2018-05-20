"Самое сложное - комары". Как парень едет на лонгборде 500 км по Полесью

Житель деревни Коммуна Минской области Стас Лаптик не перестает удивлять односельчан. Во-первых, молодой, а не съезжает. Во-вторых, работает не трактористом в колхозе и даже не каменщиком, как написано в его дипломе из ПТУ, а фотостокером-фрилансером. А недавно и вовсе стал первым и пока единственным на селе лонгбордистом и отправился в 12-дневное 500-километровое путешествие из родной Коммуны в Брест без машины, чемоданов и туристической путевки. Взял только самое необходимое: рюкзак со спальником и лонгборд, который жители малой родины Стаса в шутку называют «гладильной доской с колесами».





Стаса мы встретили 16 мая в Столине. Погода была нелетная — с утра шел дождь. Парень сидел на деревянной лавке в фойе автовокзала в ожидании солнца. Рядом на полу лежал весь его скарб: туристический рюкзак и лонгборд.

О лонгборде парень узнал по интернету. Понравился. Одна проблема: в Коммуне его негде купить. А хотелось не просто научиться кататься, а еще и отправиться в тур по Полесью. Тогда Стас написал пять писем производителям досок, которые базируются в странах СНГ. Текст простой: «Я такой-то, хочу сделать такой-то забег на лонгборде, не могли бы вы мне дать для этого лонгборд?».

На предложение откликнулись сразу несколько производителей. Стас связался с первым, кто ответил, — фирмой из Москвы. Через неделю спонсор приступил к проектированию доски, рассчитанной под вес Стаса с груженным рюкзаком. Месяц спустя она была готова и оказалась в руках путешественника. Учился кататься там же, в Коммуне.

— Хоть это и деревня, но там асфальт есть. 12,5 километров туда, 12,5 километров обратно.





«Нога постоянно болела, связки не выдерживали нагрузок»

С горем по полам ездить научился по видео в интернете и консультациям с более опытными единомышленниками из Минска.

— Недели две у меня был синдром новичка-лонгбордиста: нога толчковая постоянно болела, связки не выдерживали нагрузок. Купил мазей, ежедневно ими натираюсь, и нога привыкла, адаптировалась к нагрузкам и перестала болеть, — рассказал собеседник.

Научившись кататься, Стас сел продумывать маршрут. Из родной Коммуны до Бреста по трассе вышло 359 километров, а хотелось проехать 500 и обязательно заскочить в Беловежскую пущу. Поэтому парень выбрал менее загруженные трассы и проложил дорогу через Туров, Давид-Городок, Пинск и Пружаны с финишем в Бресте.

— Когда я планировал маршрут, поставил маяки: 50 километров в день. Получалось 10 дней. Понятно, что это лишь маяки. 50 километров в день можно делать, но на первых порах это не стоило того, потому что ноги убились бы. В первый день я проехал 33 километра, во второй — 47, сегодня (16 мая — TUT.BY) — 35 или 36 и завтра планирую 67 километров до Пинска (насколько известно TUT.BY, не получилось).

По словам парня, не все трассы приспособлены для лонгборда. Поэтому на маршрут он выезжает рано утром, чтобы встретить минимум трафика. Водители реагируют по-разному: кто-то сигналит в знак поддержки, кто-то пытается подрезать или облить дождевой водой из лужи.

«Может, тебя приютить на ночь?»

Каждый день своего приключения Стас заканчивает стримом, который транслирует на своем канале в YouTube. Включения проводит около 20.00, перед сном. Ночует под открытым небом в спальнике. Когда погода не позволяет — ищет крышу над головой: квартиры, гостиницы. В Турове он попал под сильный ливень. Когда он проводил стрим, его по геометке нашла местная жительница.





— Она написала мне: «Ты, наверное, сейчас где-то мокнешь, может, тебя приютить на ночь?» И ее парень согласился пустить меня в свою квартиру, — рассказывает путешественник.

Изначально парень ожидал, что дорога из Коммуны до Бреста займет у него 10 дней. В этот срок он уже не укладывается. Похоже, до областного центра Стас доедет на 12 день путешествия.

— Пока все проходит гладко. Где-нибудь на километре 300-м я смогу сделать адекватный вывод. Сейчас энтузиазм мной управляет, жажда приключений, поэтому мне море по колено. Я двигаюсь — и ничего мне не мешает. (…) Самое сложное в дороге — это комары. А расстояния меня не особо утомляют, — улыбнулся парень.

21 мая Стас был уже в Белоозерске, Березоского района. Отсюда ему предстоит 63-километровый заезд до Пружан. Затем - Беловежская пуща и Брест, где его большое путешествие закончится. Домой он вернется общественным транспортом. Там, в Коммуне, свое увлечение, говорит, не забросит: будет и дальше колесить по 12,5 километрам асфальта.

— У меня есть цель в жизни — выйти на нормальную зарплату в месяц (от фотостоков — TUT.BY) и уехать в кругосветку. Не просто уехать и вернуться, а жить в дороге. Страшно? Не страшнее, чем сейчас. Сейчас каждую минуту на дороге сбить могут.