﻿ Около +20 градусов и немного дождей. Погода на неделе в Могилеве. 21.by
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Около +20 градусов и немного дождей. Погода на неделе в Могилеве

21.05.2018 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Май вспомнил, что на календаре — весна, и вернулся к привычной для этой поры года погоде. Максимальная температура воздуха — около +20°С, немного дождей, солнечная погода и пара ветреных дней — такой будет погода в Могилеве на неделе. В последние выходные мая должно быть солнечно.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 21 мая, днем будет до +19°С, порывистый ветер до 11 м/с и солнечная погода. К вечеру станет пасмурно.

Во вторник максимальная температура воздуха снизится до +16°С, утром и днем возможны небольшие дожди.

Дождливой будет и среда, 23 мая. Потеплеет до +21°С, но днем ожидается гроза. Порывы ветра при ней будут достигать 12 м/с.

24 мая будет ветрено весь день, но без осадков. Погода будет солнечной. Днем ожидается +20°С.

В пятницу максимальная температура воздуха составит +19°С. Погода будет ветреной, но ясной.

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Теги: Могилев
 
 
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В отдельные дни ждем порывистый ветер. А в последние выходные мая - солнце и +20 градусов.
 
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