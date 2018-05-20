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В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению

21.05.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Гала-концерт IX областного фестиваля любительского творчества инвалидов по зрению «По страницам памяти», посвященный 32-й годовщине Чернобыльской трагедии и 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошел в субботу на базе Уваровичского городского дома культуры.

В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению

На сцену поднялись лучшие самодеятельные артисты из числа членов общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» со всех уголков Гомельщины. На гала-концерте присутствовали почетные гости: заместитель председателя центрального правления ОО «БелТИЗ» Михаил Антоненко, председатель Гомельской областной организации ОО «БелТИЗ» Александр Болдуев. Участие в мероприятии принял заместитель председателя Буда-Кошелевского райисполкома Геннадий Вамбриков.

В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению
В Уваровичах состоялся областной фестиваль творчества инвалидов по зрению

Марина КРАСНИК.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 68
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Гала-концерт IX областного фестиваля любительского творчества инвалидов по зрению «По страницам памяти», посвященный 32-й годовщине Чернобыльской...
 
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