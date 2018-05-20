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Увлекательная экскурсия лоевчан по древнему Гродно
21.05.2018 — Новости Общества | Лоевский край
Большое внимание в работе первичной профсоюзной организации центральной районной больницы уделяется решению социальных вопросов и поддержанию корпоративного духа в коллективе. Медработники активно участвуют в организации и проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий, в конкурсах, различных поездках. Вот и недавно была организована экскурсия в г. Гродно, в которой приняли участие 34 человека.
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Большое внимание в работе первичной профсоюзной организации центральной районной больницы уделяется решению социальных вопросов и поддержанию корпоративного...
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