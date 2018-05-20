Увлекательная экскурсия лоевчан по древнему Гродно

Большое внимание в работе первичной профсоюзной организации центральной районной больницы уделяется решению социальных вопросов и поддержанию корпоративного духа в коллективе. Медработники активно участвуют в организации и проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий, в конкурсах, различных поездках. Вот и недавно была организована экскурсия в г. Гродно, в которой приняли участие 34 человека.

Как рассказала лидер профсоюза ЦРБ Ирина Коледенко, поездка оставила незабываемые воспоминания. Вначале медики посетили Королевский готический замок в Гродно (т.н. Старый замок), Новый замок XVIII, Коложскую церковь XII в., живописно раскинувшиеся на высоком берегу Немана.

Особый интерес вызвала аптека-музей, самая старая из сохранившихся в стране аптек, построенная иезуитами в 1709 году. Все были поражены и впечатлены красотой изысканного Фарного костела. Гродно — город интернациональный, в прежние века значительную его часть составляло еврейское население. Поэтому неудивительно, что наши туристы также побывали в синагоге.

На обратном пути экскурсанты заехали в д. Сынковичи, где находится бесценный бриллиант белорусского зодчества — церковь-крепость св. Михаила Архангела.

В каждой стране есть святыня, которой поклоняются представители различных конфессий. У белорусов это древняя чудотворная святыня — Жировичская икона Божьей Матери. Она входит в число ста самых значимых и почитаемых православных образов мира. Посещение Жировичского монастырского комплекса, которому более 500 лет, было одним из пунктов экскурсии. Напоследок желающие побывали у источника и купели, благоустроенных по благословению наместника монастыря архиепископа Гурия, которые являются одними из самых посещаемых и известных на землях Белой Руси.

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