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Увлекательная экскурсия лоевчан по древнему Гродно

21.05.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Увлекательная экскурсия лоевчан по древнему ГродноБольшое внимание в работе первичной профсоюзной организации центральной районной больницы уделяется решению социальных вопросов и поддержанию корпоративного духа в коллективе. Медработники активно участвуют в организации и проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий, в конкурсах, различных поездках. Вот и недавно была организована экскурсия в г. Гродно, в которой приняли участие 34 человека.
Как рассказала лидер профсоюза ЦРБ Ирина Коледенко, поездка оставила незабываемые воспоминания. Вначале медики посетили Королевский готический замок в Гродно (т.н. Старый замок), Новый замок XVIII, Коложскую церковь XII в., живописно раскинувшиеся на высоком берегу Немана.
Особый интерес вызвала аптека-музей, самая старая из сохранившихся в стране аптек, построенная иезуитами в 1709 году. Все были поражены и впечатлены красотой изысканного Фарного костела. Гродно — город интернациональный, в прежние века значительную его часть составляло еврейское население. Поэтому неудивительно, что наши туристы также побывали в синагоге.
На обратном пути экскурсанты заехали в д. Сынковичи, где находится бесценный бриллиант белорусского зодчества — церковь-крепость св. Михаила Архангела.
В каждой стране есть святыня, которой поклоняются представители различных конфессий. У белорусов это древняя чудотворная святыня — Жировичская икона Божьей Матери. Она входит в число ста самых значимых и почитаемых православных образов мира. Посещение Жировичского монастырского комплекса, которому более 500 лет, было одним из пунктов экскурсии. Напоследок желающие побывали у источника и купели, благоустроенных по благословению наместника монастыря архиепископа Гурия, которые являются одними из самых посещаемых и известных на землях Белой Руси.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Большое внимание в работе первичной профсоюзной организации центральной районной больницы уделяется решению социальных вопросов и поддержанию корпоративного...
 
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