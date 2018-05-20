В лоевской центральной районной библиотеке состоялся семинар по психологии

«Семейные реки, любовные берега»

Под таким символическим названиемсостоялся в центральной районной библиотеке семинар по психологии проведённый в рамках проекта «Развитие потенциала сети семейных клубов в Чернобыльской зоне с целью улучшения социально-экономической ситуации».

С первых минут занятия увлекли в глубины семейной психологии будущих учителей, практикующих психологов, сотрудников библиотеки и обычных жителей горпосёлка. Профессиональная деятельность Дины Понятовской-Замышляевой связана со специальной детской психологией, семейным консультированием пап и мам, имеющих детей с особенностями в развитии, психокоррекцией эмоциональных состояний и терапии детей, страдающих онкологическими заболеваниями и оставшихся без попечения родителей. Имеет большой опыт ведения обучающих и терапевтических групп по арт-терапии.

В рамках встречи участники семейного клуба «Наследники Лоя», действующего в горпосёлке, все приглашённые не только слушали лекцию о необходимости осознанности в построении отношений в маленькой ячейке общества, понимания происходящих процессов, умения слышать, какую информацию хочет донести близкий человек своим поведением, но и рисовали, пытались выстроить отношения в парах, где есть «бывшие» супруги, и т.д. Умение отпустить человека, который был в твоей жизни, поблагодарив его за опыт, не всегда приходит сразу, но позже осознанность этого действия даёт ощущение лёгкости, завершённости. Так можно научиться ставить точку, чтобы продолжать жить без камней прошлого.

Такие встречи нужно проводить чаще, чтобы можно было вместе разбирать многочисленные проблемные ситуации, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни каждому. Ведь в их основе лежит стремление сделать отношения в семье приемлемыми для полноценного всестороннего развития детей, принятия лучших традиций рода.