Впереди — купальный сезон: поможем избежать беды

С наступлением купального сезона риск гибели людей на водоёмах возрастает многократно. Проводимая работа по профилактике, к сожалению, не в полной мере устраняет эту угрозу.

Анализ причин и обстоятельств происшествий на воде свидетельствует, что преобладающими являются нарушения мер безопасности (50% из которых составляют купание граждан на реках, озёрах, водоёмах в нетрезвом виде), недосмотр родителей за детьми, нарушение правил эксплуатации маломерных судов, нередки несчастные случаи во время рыбной ловли и т.д. Рост количества погибших на воде требует более действенных мер со стороны ответственных служб. На этом акцентировал внимание на видеосовещании по работе смотровых комиссий первый заместитель начальника областного управления МЧС Сергей Мелешкин. В качестве действенных мер по предотвращению трагедий он предложил придать более наступательный характер профилактической разъяснительной работе с населением, уделить пристальное внимание опасным водоёмам, обеспечить тесное взаимодействие субъектов профилактики, продолжить практику проведения совместных рейдов, выступлений в трудовых коллективах, оборудования в местах массового отдыха стендов, аншлагов, упреждающих знаков.

Особо пристальное внимание родителей должно быть обращено к малышам. Ведь в летний период многие мамы и папы проводят время с детьми на даче, в деревне. Если в радиусе 100 метров есть даже небольшой водоем, задача взрослых — ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра, иначе быть беде.

Рассматривался также вопрос предупреждения гибели на пожарах. Рекомендовано взять под особый контроль неработающих граждан, злоупотребляющих спиртными напитками. Ведь, как свидетельствует статистика, более 80% пожаров происходят именно по причинам, связанным с алкогольным опьянением домовладельцев.

Информацией по гибели несовершеннолетних поделился заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Евгений Миткевич, отметив, что требующая постоянного внимания тема детских суицидов и парасуицидов, в основе которых — нарушение детско-родительских отношений, призывает всех максимально ответственно относиться к своим родительским и гражданским обязанностям.

Подводя итог, приходится констатировать факт, что не все граждане заботятся о безопасных условиях жизнедеятельности, многие допускают нарушения элементарных правил, что зачастую приводит к плачевным последствиям. Именно активная позиция смотровых комиссий в вопросах своевременного выявления фактов, представляющих угрозу для здоровья и жизни человека, способствует их скорейшему устранению или вовсе недопущению.

Татьяна Петрова, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Впереди — купальный сезон: поможем избежать беды С наступлением купального сезона риск гибели людей на водоёмах возрастает многократно. Проводимая работа по профилактике, к сожалению, не в полной мере устраняет...