О бесплатных социальных услугах

Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — одна из важнейших сторон государственной социальной политики. Об актуальных и востребованных услугах, предоставляемых на Лоевщине, нам рассказала заместитель председателя райисполкома Наталья КАУРОВА.

— В Лоевском районе бесплатные социальные услуги населению оказывает ТЦСОН. Контролируется ли качество их оказания?

— Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.12. 2017 № 84 установлены требования к содержанию и качеству оказываемых социальных услуг, предоставляемых в рамках государственных минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания (полнота, своевременность, комфортность, безопасность и результативность). Любая услуга должна приносить максимальную пользу. С этой целью перед выполнением работы детально оговаривается процесс оказания конкретного вида помощи. Например, покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости предусматривает оформление устной либо письменной заявки с перечнем необходимых товаров и их количества, обсуждение предпочтений получателя услуги (марки, стоимости, места покупки), покупки за счёт собственных средств получателя услуги, доставка на дом приобретённых продуктов, промтоваров, размещение их в местах хранения (при необходимости), помощь в осуществлении денежных расчётов. Приобретение продуктов питания, промышленных товаров осуществляется в пределах района проживания получателя услуг.

— Какие социально-бытовые услуги наиболее востребованы у нас?

— В первую очередь социально-бытовые услуги, оказываемые соцработниками на дому: доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения), помощь в растопке печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления), уборка жилых помещений, обеспечение лекарственными средствами.

— Сегодня большое внимание уделяется пожилым людям, инвалидам. Государство оказывает им максимальную помощь и поддержку. Новая форма социального обслуживания пожилых людей — замещающая семья. Наталья Леонидовна, на каких условиях оказывается данная услуга?

— Право на социальные услуги в замещающей семье предоставляется нуждающимся в уходе, постоянно проживающим на территории республики гражданам двух категорий: одинокие неработающие пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, и одинокие неработающие инвалиды I или II группы (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2017 года № 864).

Одиноким людям, нуждающимся в уходе, и тем, кто готов взять на себя заботу о них, следует обратиться с заявлением в территориальный центр социального обслуживания населения. Окончательное решение примет райисполком на основании заключения специально созданной комиссии.

Оказание социальных услуг будет осуществляться на основании договора. Он составляется на срок не менее 6 месяцев, но при возникновении проблем может быть расторгнут и раньше. Пожилой человек или инвалид может предоставить жилплощадь помощнику либо сам переехать к нему. Обязательное условие — нуждающийся в уходе должен жить в отдельной комнате. Он также вносит свой вклад в бюджет замещающей семьи. Однако это сумма не может превышать 75 % назначенной ему пенсии. Помощнику не запрещается работать и учиться, но не в ущерб заботе о подопечном.

— Жители Лоевщины имеют возможность воспользоваться услугой почасового ухода за детьми (услуга няни). Что она предусматривает и какая категория граждан может её получить?

— Данная услуга оказывается по запросу семей, воспитывающих двоих и более детей в возрасте до 3 лет, родившихся одновременно, воспитывающих детей-инвалидов, а также семей, в которых родители являются инвалидами I и II группы. Помощница оговаривает с родителями круг обязанностей по уходу за детьми, знакомится с подопечными. Далее няня оказывает помощь в уходе за ребёнком (детьми) (осуществление гигиенических процедур: купание, подмывание, смена подгузников, переодевание, причёсывание и т.д.); в соблюдении установленного режима дня (кормление, организация дневного сна, прогулки на свежем воздухе и т.д.); в организации игровой занятости ребёнка; в обучении навыкам самообслуживания, общения, самостоятельности; сопровождении в организации здравоохранения, учреждения образования, культуры; в проведении процедур, не требующих специального медицинского образования (измерение температуры тела, закапывание носа, приём лекарств по медицинским назначениям).

— В центре создана «кризисная» комната. Какую услугу здесь могут получить граждане?

— Помощь во временном приюте, оказываемую жертвам торговли людьми, лицам, пострадавшим от насилия, террористических актов, техногенных катастроф, стихийных бедствий, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В «кризисной» комнате гражданам предоставляется спальное место с комплектом постельного белья. При необходимости они обеспечиваются питанием за счет средств местного бюджета или безвозмездной (спонсорской) помощи и средствами личной гигиены. Срок пребывания в «кризисной» комнате определяется в договоре и может быть продлён с учётом обстоятельств конкретной жизненной ситуации. Круглосуточное проживание, пользование электроэнергией, коммунальные услуги предоставляются бесплатно.

За более подробной информацией по разъяснению требований к содержанию и качеству социальных услуг необходимо обращаться в учреждение «Лоевский территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г.п. Лоев, ул. Шевелева, д.59 либо по телефону: 4-27-99.

Ольга Крупейченко, «ЛК».