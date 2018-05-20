Пограничника и таможенника из Бреста будут судить за махинации при оформлении водителя на границе

В брестский суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей областного центра. Двое из них сотрудники погранслужбы и таможни, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что в пункте пропуска «Песчатка» пограничник «убедил» сотрудника таможни не проводить досмотр автомобиля Volkswagen Transporter под управлением безработного жителя Бреста.

«Как результат, водитель внес в таможенную декларацию заведомо недостоверные сведения о перевозимом товаре и переместил на территорию ЕАЭС иностранные обувь, одежду и бытовую технику. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 65,5 тысяч рублей», — рассказали в Генпрокуратуре.

По версии следствия, за это таможенник получил от пограничника взятку в 100 долларов.

Действия брестчанина квалифицированы следствием как уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Ему грозит наказание — от штрафа и вплоть до 3 лет лишения свободы.

Сотрудников погранслужбы и таможни обвиняют в пособничестве водителю. Кроме того, первого — в подстрекательстве к злоупотреблению служебными полномочиями и даче взятки, а второго в злоупотреблении полномочиями и получении взятки

Пограничник находится под стражей, остальные под подпиской о невыезде.