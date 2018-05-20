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Пограничника и таможенника из Бреста будут судить за махинации при оформлении водителя на границе
21.05.2018 11:03 — Новости Общества | Tut.by
В брестский суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей областного центра. Двое из них сотрудники погранслужбы и таможни,
Сообщается, что в пункте пропуска «Песчатка» пограничник «убедил» сотрудника таможни не проводить досмотр автомобиля Volkswagen Transporter под управлением безработного жителя Бреста.
«Как результат, водитель внес в таможенную декларацию заведомо недостоверные сведения о перевозимом товаре и переместил на территорию ЕАЭС иностранные обувь, одежду и бытовую технику. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 65,5 тысяч рублей», — рассказали в Генпрокуратуре.
По версии следствия, за это таможенник получил от пограничника взятку в 100 долларов.
Действия брестчанина квалифицированы следствием как уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Ему грозит наказание — от штрафа и вплоть до 3 лет лишения свободы.
Сотрудников погранслужбы и таможни обвиняют в пособничестве водителю. Кроме того, первого — в подстрекательстве к злоупотреблению служебными полномочиями и даче взятки, а второго в злоупотреблении полномочиями и получении взятки
Пограничник находится под стражей, остальные под подпиской о невыезде.
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В результате житель Бреста провез через границу партию товара и не заплатил 65 тысяч рублей таможенных сборов.
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