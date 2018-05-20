Зонты, куртки и мокрые скамейки. Погода в Гомеле на неделе

Тариф «Безмятежный теплый май» себя исчерпал. Вместо красных закатов, и цветущей сирени за окном теперь — налитое свинцом небо и мокрые скамейки. Одно хорошо — исчезнут мошки.





Сегодня и завтра пасмурно, +15°С, дожди и грозы.

Но уже со среды характер погоды начнет меняться. Температура воздуха повысится до +23°С, выглянет солнце.

В четверг — малооблачно, местами дожди.

В пятницу +22°С, поднимется ветер, будет облачно, возможен дождь.