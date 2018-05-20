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Зонты, куртки и мокрые скамейки. Погода в Гомеле на неделе
21.05.2018 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Тариф «Безмятежный теплый май» себя исчерпал. Вместо красных закатов, и цветущей сирени за окном теперь — налитое свинцом небо и мокрые скамейки. Одно хорошо — исчезнут мошки.
Сегодня и завтра пасмурно, +15°С, дожди и грозы.
Но уже со среды характер погоды начнет меняться. Температура воздуха повысится до +23°С, выглянет солнце.
В четверг — малооблачно, местами дожди.
В пятницу +22°С, поднимется ветер, будет облачно, возможен дождь.
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Тариф "Безмятежный теплый май" себя исчерпал. Вместо красных закатов, мошек и цветущей сирени за окном теперь - налитое свинцом небо и мокрые скамейки.
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