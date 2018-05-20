21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 22 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди, днем на большей части территории - кратковременные дожди, местами прогнозируются грозы. Ветер будет восточный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, в отдельных районах - плюс 3-5 градусов. Днем будет 15-21 градус тепла, по югу страны - до плюс 23 градусов.-0-

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