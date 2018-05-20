Почему в парке имени Фрунзе не работает фонтан за миллион долларов?

В Витебске открыли летний сезон все фонтаны, кроме самого нового , стоимостью миллион долларов, который находится в парке имени Фрунзе. «Что с ним не так?» — задаются вопросом горожане.





Напомним, новый светодинамический фонтан в парке имени Фрунзе установили в 2017 году во время благоустройства этого уголка Витебска. Он состоит из трех чаш (самая большая в диаметре 10 метров), из которых вода переливается в виде каскада. Конструкция обошлась бюджету города в 2 млн 364 тысяч рублей. Фонтан открыли в июле, перед «Славянским базаром».

В этом году фонтан тоже заработает только к открытию «Славянского базара», сообщили порталу vitebsk.biz в Зеленхозе. Специалисты пояснили, что парк продолжают благоустраивать, и поэтому фонтан временно законсервирован.