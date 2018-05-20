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Почему в парке имени Фрунзе не работает фонтан за миллион долларов?

21.05.2018 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске открыли летний сезон все фонтаны, кроме самого нового, стоимостью миллион долларов, который находится в парке имени Фрунзе. «Что с ним не так?» — задаются вопросом горожане.


Напомним, новый светодинамический фонтан в парке имени Фрунзе установили в 2017 году во время благоустройства этого уголка Витебска. Он состоит из трех чаш (самая большая в диаметре 10 метров), из которых вода переливается в виде каскада. Конструкция обошлась бюджету города в 2 млн 364 тысяч рублей. Фонтан открыли в июле, перед «Славянским базаром».

В этом году фонтан тоже заработает только к открытию «Славянского базара», сообщили порталу vitebsk.biz в Зеленхозе. Специалисты пояснили, что парк продолжают благоустраивать, и поэтому фонтан временно законсервирован.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске открыли летний сезон все фонтаны, кроме самого нового, стоимостью миллион долларов, который находится в парке имени Фрунзе. "Что с ним не так?" - задаются...
 
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