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Неисправный телевизор стал причиной пожара в минском общежитии
21.05.2018 10:31 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 мая. Неисправный телевизор стал причиной пожара в минском общежитии, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.
Пожар произошел рано утром 19 мая в общежитии государственного производственного объединения "Минскстрой" на
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 21 мая. Неисправный телевизор стал причиной пожара в минском общежитии, сообщила пресс-служба городского управления МЧС. Пожар произошел рано утром 19 мая в...
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