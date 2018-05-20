Минск, 21 мая. Неисправный телевизор стал причиной пожара в минском общежитии, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

Пожар произошел рано утром 19 мая в общежитии государственного производственного объединения "Минскстрой" на улице Денисовская, 5 . Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что из окна на третьем этаже девятиэтажного здания идет сильный дым. Горела одна из комнат жилого блока.



Сотрудники МСЧ установили, что накануне пожара нанимательница комнаты и ее соседка-пенсионерка смотрели телевизор и уснули. Утром одна из женщин услышала треск возле телевизора и увидела дым. Она разбудила соседку и попыталась потушить пожар с помощью ведра воды. Не справившись с возгоранием, она вышла на балкон.



Пожарные спасли пенсионерку из общей кухни. Из жилых комнат на третьем этаже были спасены еще семь человек, в том числе дети. Всего из здания общежития были эвакуированы 60 человек.



Пожар потушили. Пенсионерку с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали, состояние женщины удовлетворительное.



В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчен общий коридор общежития. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — аварийный режим работы электрооборудования.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неисправный телевизор стал причиной пожара в минском общежитии Минск, 21 мая. Неисправный телевизор стал причиной пожара в минском общежитии, сообщила пресс-служба городского управления МЧС. Пожар произошел рано утром 19 мая в...

Ирина Турчина, БелаПАН.