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Неустойчивая погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси на этой неделе

21.05.2018 11:58 — Новости Общества | БелТА  
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В предстоящие двое суток погодные условия Беларуси будут определять атмосферные фронты. Сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями. Но во второй половине недели территория страны окажется под влиянием скандинавского антициклона, и дождей будет немного", - сказали в Гидромете.

Во вторник, 22 мая, ночью в отдельных районах ожидаются небольшие дожди. Днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, в отдельных районах понизится до плюс 3 - плюс 5. Днем будет в основном 15-21 градус тепла, лишь по югу страны воздух прогреется до плюс 23.

В среду, 23 мая, погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет в основном 18-24 градуса тепла, по юго-востоку воздух прогреется до плюс 25 - плюс 27.

В четверг, 24 мая, фронтальные разделы покинут территорию Беларуси. Ночью местами ожидаются кратковременные дожди, а днем будет преимущественно без осадков, лишь по востоку страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, по юго-востоку страны - плюс 15 - плюс 16. Днем будет от 18 на северо-западе до 25 градусов тепла на юго-востоке страны.

В пятницу, 25 мая, в отдельных районах, в основном по югу страны, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля. Днем будет 16-21 градус тепла, по юго-западу страны воздух прогреется до плюс 24.-0-

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Теги: Минск
 
 
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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