Санитарные дружины предприятий Пинского района приняли участие в соревнованиях

16 санитарных дружин предприятий Пинского района приняли участие в ежегодных соревнованиях. В ходе испытаний, которые прошли на базе государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд специального назначения», командам необходимо было преодолеть несколько этапов.

Знания и навыки сандружин проверяли на практике специалисты МЧС, медицинские работники. Чтобы пройти все этапы испытания, представители команд должны знать, как оказать помощь пострадавшим от оружия массового поражения, при стихийных бедствиях и катастрофах.

Сандружины предприятий Пинского района с подобными испытаниями сталкиваются из года в год и у многих из них за плечами многолетний соревновательный опыт. Поэтому ради победы здесь нужно было постараться. Чтобы в стрессовой ситуации не растеряться, участники основательно готовились.

Специалисты оценили табельное оснащение команд, действия сандружин в очагах комбинированного, химического поражения и инфекционного заболевания, слаженность их работы. За ошибки участникам начисляли штрафные баллы. С наименьшей суммой штрафных очков финальное испытание закончила команда ПУ «Пинскгаз». Второе место у ОАО «Оснежицкое», тройку лидеров замыкает УП «Пинский Коопром».