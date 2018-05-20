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Санитарные дружины предприятий Пинского района приняли участие в соревнованиях

21.05.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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Санитарные дружины предприятий Пинского района приняли участие в соревнованиях

16 санитарных дружин предприятий Пинского района приняли участие в ежегодных соревнованиях. В ходе испытаний, которые прошли на базе государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд специального назначения», командам необходимо было преодолеть несколько этапов.

Знания и навыки сандружин проверяли на практике специалисты МЧС, медицинские работники. Чтобы пройти все этапы испытания, представители команд должны знать, как оказать помощь пострадавшим от оружия массового поражения, при стихийных бедствиях и катастрофах.

Сандружины предприятий Пинского района с подобными испытаниями сталкиваются из года в год и у многих из них за плечами многолетний соревновательный опыт. Поэтому ради победы здесь нужно было постараться. Чтобы в стрессовой ситуации не растеряться, участники основательно готовились.

Специалисты оценили табельное оснащение команд, действия сандружин в очагах комбинированного, химического поражения и инфекционного заболевания, слаженность их работы. За ошибки участникам начисляли штрафные баллы. С наименьшей суммой штрафных очков финальное испытание закончила команда ПУ «Пинскгаз». Второе место у ОАО «Оснежицкое», тройку лидеров замыкает УП «Пинский Коопром».

 
 
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16 санитарных дружин предприятий Пинского района приняли участие в ежегодных соревнованиях. В ходе испытаний, которые прошли на базе государственного пожарного...
 
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