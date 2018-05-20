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Потери и находки: что чаще всего теряют в Пинске?

21.05.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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Потери и находки: что чаще всего теряют в Пинске?

Каждый из нас когда-то находил кем-то потерянные вещи. Большинство людей, как показывает практика, пытается вернуть пропажу владельцу. Одни размещают объявления, другие несут найденную вещь в милицию, но находятся и те, кто забирает себе чужое, не задумываясь о последствиях. О том, что делать, если вы что-то нашли и что чаще всего теряют пинчане, корреспонденту varjag.net рассказал старший инспектор группы информации и общественных связей Пинского ГОВД Александр Костюкевич.

Так, официальная позиция правоохранительных органов такова: если вещь найдена в помещении или транспорте, ее нужно сдать представителю владельца. Например, забытые в автобусе пассажирами вещи нужно сдавать дежурному диспетчеру конечной остановки либо же водителю. Забытые в магазинах или на рынках вещи (сумки, пакеты, телефоны и пр.) нужно сдавать администрации этих заведений. Если же вы нашли чужие вещи на улице, и у вас нет возможности их никому передать или установить владельца, то лучше сразу сообщить о такой находке в милицию.

«Есть в Пинском ГОВД подразделение — отделение тылового обеспечения, где хранятся все найденные  вещи. Так, если вы нашли какую-либо вещь на улице, можно обратится в Пинский ГОВД либо к любому сотруднику милиции. Данный факт регистрируется в единой книге и в журнале находок, который хранится в ОДС Пинского ГОВД. После этого участковый инспектор в  течение трех дней проводит проверку, во время которой устанавливается владелец той или иной вещи. Если в ходе проверки хозяин не находится, то данная вещь сдается в отделение тылового обеспечения, где хранится 6 месяцев. По истечению полугода по находке собирается весь материал и направляется в суд. И лишь по решению суда вещь признается бесхозной, также выносится постановление об обращении её в доход государства», — рассказал Александр Костюкевич.

В текущем году по факту нахождения бесхозного имущества граждан уже поступило порядка 20 заявлений. Перечень утерянных, забытых, в спешке оставленных вещей в самых разных местах при этом чрезвычайно широк. От личных документов, зонтов, сумок, перчаток до золотых изделий, мобильных телефонов, планшетов и даже телевизоров. Чаще всего теряют, как ни странно, велосипеды.

Если находку не вернуть законному владельцу, есть риск попасть под административную или даже уголовную ответственность. Статья 10.6 Административного кодекса Беларуси устанавливает, что присвоение найденного заведомо чужого имущества влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере до 5 базовых величин. А те же деяния в особо крупном размере. Если стоимость находки составляет тысячу и более базовых величин, то согласно ст. 215 Уголовного кодекса Беларуси присвоение такого имущества наказывается общественными работами, штрафом или же арестом.

Что чаще всего теряют в Пинске — видео

Вещи, которые в настоящее время находятся на хранении в отделении тылового обеспечения Пинского ГОВД

 
 
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Каждый из нас когда-то находил кем-то потерянные вещи. Большинство людей, как показывает практика, пытается вернуть пропажу владельцу. Одни размещают объявления,...
 
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