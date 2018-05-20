Подведены итоги Столинского районного конкурса рисунков к 100-летию уголовного розыска Беларуси









Второе место у пятиклассницы этой же школы Карины Марчук. Эта девочка нарисовала портрет женщины-милиционера с овчаркой и сопроводила рисунок девизом милиционеров: наша служба и опасна и трудна.

На третьем месте — рисунок ученицы четвёртого класса Бережновской СШ Маргариты Гарост, которая тоже не ограничилась только созданием рисунка, но и сопроводила его патриотическим слоганом.

Жюри вместе с корреспондентом «НП» лично поздравили каждую из победительниц, а начальник отделения уголовного розыска вручил творческим девочкам подарки.

Впереди – областной и республиканский туры конкурса, итоги которого будут подведены ближе к юбилейной дате уголовного розыска – 5 октября.

Лилия ГУЩА

Фото автора