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Минздрав Украины поблагодарил Беларусь за помощь школьникам после ДТП под Каменцем

21.05.2018 12:35 — Новости Общества | БелТА  
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Украины выразило благодарность Беларуси за помощь школьникам, попавшим в ДТП под Каменцем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского Минздрава.

Встреча министра здравоохранения Беларуси Валерия Малашко и исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун прошла в Женеве, где сегодня открылась 71-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Ульяна Супрун поблагодарила представителей Беларуси за помощь, оказанную украинским школьникам, попавшим в аварию в районе Каменца. Она отметила четкость и слаженность действий белорусских врачей, поблагодарила за оказанное внимание и заботу не только пострадавшим, но и родителям, прибывшим к детям из Украины. Валерий Малашко, который взял ситуацию под личный контроль, проинформировал о состоянии пациентов, пообещал и дальше держать украинскую коллегу в курсе событий.

На встрече обсуждались возможности проведения совместных проектов в области трансплантации. "Мы действительно заинтересованы в белорусском опыте и хотели бы посетить Беларусь для изучения этой темы", - отметила Ульяна Супрун. Также министры обсудили возможность взаимодействия по вопросу удешевления стоимости лекарств против ВИЧ.

Официальная делегация Минздрава Беларуси во главе с министром здравоохранения Валерием Малашко принимает участие в 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Министры здравоохранения и делегаты из 194 государств - членов ВОЗ обсуждают широкий круг вопросов, в том числе общую программу работы ВОЗ - пятилетний стратегический план по оказанию помощи странам в достижении задач Целей устойчивого развития (ЦУР). Общая программа работы ВОЗ на будущее преследует три "миллиардные" цели: предоставить услуги здравоохранения на 1 млрд человек больше; обеспечить более эффективную защиту при чрезвычайных ситуациях еще 1 млрд человек; обеспечить повышение уровня здоровья и благополучия еще 1 млрд человек.

На ассамблее планируется обсудить вопросы обеспечения готовности и реагирования систем общественного здравоохранения на изменения окружающей среды и климата. Делегаты рассмотрят проект дорожной карты по усилению глобальных ответных мер в связи с негативным воздействием загрязненного воздуха на здоровье человека. Участники ассамблеи выскажут свои предложения по решению проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин, обсудят проект стратегии и план действий в области общественного здравоохранения, инноваций в интеллектуальной собственности. Проблемы введения в различных странах мира мобильного здравоохранения и использование соответствующих цифровых технологий для общественного здравоохранения также в повестке дня заседания.

Накануне представители Беларуси приняли участие в специальном забеге на 3 км по центру Женевы. Маршрут пролегал рядом с основными учреждениями здравоохранения, международными организациями и туристическими достопримечательностями города. Белорусская делегация одной из первых пересекла финишную линию.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Украины выразило благодарность Беларуси за помощь школьникам, попавшим в ДТП под Каменцем, сообщили БЕЛТА...
 
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