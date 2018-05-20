На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси

Участие в соревнованиях приняли команды коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений района.

В субботу на городском стадионе царило оживление, и это неудивительно, ведь каждая из девяти команд была нацелена на победу.

Перед участниками стояла непростая задача: проявить себя с лучшей стороны не только в индивидуальном, но и общекомандном зачете. Бег, прыжки в длину, понятие туловища, подтягивание и игровые эстафеты стали хорошей проверкой спортивной подготовки коллективов района.

По итогам соревнований в многоборье лучшей командой стали представители Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа.



















































































Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.