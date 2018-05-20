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На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси

21.05.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Участие в соревнованиях приняли команды коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений района.

В субботу на городском стадионе царило оживление, и это неудивительно, ведь каждая из девяти команд была нацелена на победу.

Перед участниками стояла непростая задача: проявить себя с лучшей стороны не только в индивидуальном, но и общекомандном зачете. Бег, прыжки в длину, понятие туловища, подтягивание и игровые эстафеты стали хорошей проверкой спортивной подготовки коллективов района.

По итогам соревнований в многоборье лучшей командой стали представители Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа.

На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси
На Будакошелевщине прошел спортивный праздник, посвященный Дню работников физической культуры и спорта Беларуси

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.  

 
 
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Участие в соревнованиях приняли команды коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений района. В субботу на городском...
 
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