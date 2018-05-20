Пострадавшие в ДТП украинские подростки идут на поправку, украинская министр поблагодарила наших медиков

Украинские подростки, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии под Каменцем, идут на поправку, сообщил БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части Брестской областной больницы Вячеслав Гавриленко.





Авария, в которой пострадали школьники из Сумской области, произошла утром 13 мая на трассе Р98 . Микроавтобус Renault Master врезался в погрузчик «Амкадор». В результате 12-летний мальчик погиб на месте происшествия . Еще шесть подростков были госпитализированы в Каменецкую райбольницу, а оттуда транспортированы в Брестскую областную больницу. Двух пострадавших 15 мая медики перевели в нейрохирургическое отделение . На следующий день еще одного подростка поместили на лечение в ЛОР-отделение, второго — в хирургическое отделение.

«Ребята идут на поправку, динамика положительная. В травматологию перевели пятого мальчика 2004 года рождения. Его состояние средней степени тяжести. В реанимации остается парень, которого прооперировали в Каменце. Его состояние также улучшилось, его сняли с искусственной вентиляции легких. Состояние тяжелое, но динамика положительная», — отметил Вячеслав Гавриленко.

Белорусские медики оказывают украинским детям всестороннюю помощь.

И.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун горячо поблагодарила представителей Беларуси за помощь, оказанную украинским школьникам, попавшим в аварию в районе Каменца, сообщает Минздрав. Представители ведомств двух стран встретились в Женеве в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Ульяна Супрун отметила четкость и слаженность действий белорусских врачей, поблагодарила за оказанное внимание и заботу не только о самих пострадавших, но и о родителях, прибывших к детям из Украины. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко рассказал коллеге, что сейчас состояние двух маленьких пациентов удовлетворительное, трех — средней степени тяжести, и шестого, который перенес серьезную операцию — стабильно тяжелое. Министр здравоохранения Беларуси, который взял ситуацию под личный контроль, пообещал и дальше держать украинскую коллегу в курсе событий.