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Пострадавшие в ДТП украинские подростки идут на поправку, украинская министр поблагодарила наших медиков
21.05.2018 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Украинские подростки, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии под Каменцем, идут на поправку,
Авария, в которой пострадали школьники из Сумской области,
«Ребята идут на поправку, динамика положительная. В травматологию перевели пятого мальчика 2004 года рождения. Его состояние средней степени тяжести. В реанимации остается парень, которого прооперировали в Каменце. Его состояние также улучшилось, его сняли с искусственной вентиляции легких. Состояние тяжелое, но динамика положительная», — отметил Вячеслав Гавриленко.
Белорусские медики оказывают украинским детям всестороннюю помощь.
И.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун горячо поблагодарила представителей Беларуси за помощь, оказанную украинским школьникам, попавшим в аварию в районе Каменца, сообщает Минздрав. Представители ведомств двух стран встретились в Женеве в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ульяна Супрун отметила четкость и слаженность действий белорусских врачей, поблагодарила за оказанное внимание и заботу не только о самих пострадавших, но и о родителях, прибывших к детям из Украины. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко рассказал коллеге, что сейчас состояние двух маленьких пациентов удовлетворительное, трех — средней степени тяжести, и шестого, который перенес серьезную операцию — стабильно тяжелое. Министр здравоохранения Беларуси, который взял ситуацию под личный контроль, пообещал и дальше держать украинскую коллегу в курсе событий.
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Пострадавшие в ДТП украинские подростки идут на поправку, украинская министр поблагодарила наших медиков
В реанимации остается парень, которого прооперировали в Каменце.
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