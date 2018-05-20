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Число пострадавших от укусов клещей в Витебске и окрестностях возросло вдвое

21.05.2018 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске и Витебском районе этой весной вдвое увеличилось число пострадавших от укусов клещей, сообщила энтомолог зонального центра гигиены и эпидемиологии Оксана Нестеркова.

В апреле и мае укусам клещей подверглись почти 500 человек, из них 115 детей. Это практически вдвое больше, чем прошлой весной. В 14 случаях пострадавшие инфицированы Лайм-боррелиозом, и это также почти в два раза превышает прошлогоднюю статистику.

Чаще всего от укусов клещей страдали посетители парка Мазурино, лесопарка в Лучесе, лесонасаждений возле Билево-3, зеленой зоны в Улановичах, лесного массива в Рубе. А в Витебском районе клещ был наиболее опасен в лесах возле деревень Лятохи, Старое Село, Островно.

Санэпидемслужба предостерегает дачников и любителей лесных прогулок: встреча с паразитом опасна инфекциями, которые передаются при укусе, а именно — болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

Не пренебрегайте мерами предосторожности. Носите плотную одежду, максимально защищающую открытые участки тела, используйте репелленты, проводите само- и взаимоосмотры после посещения леса или парка. Рекомендуется убирать возле домовладений опавшую листву, валежник, вырубить дикие кустарники и скосить траву.

 
Теги: Витебск
 
 
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Чаще всего от укусов клещей страдали посетители парка Мазурино, лесопарка в Лучесе, лесонасаждений возле Билево-3, зеленой зоны в Улановичах, лесного массива в...
 
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