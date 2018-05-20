Пробег «Победа без границ» объединил страны СНГ

Министерство информации сообщает, что на территории стран СНГ, в том числе и в Республике Беларусь, будет проходить Международный патриотический мото- автопробег “Победа без границ” памяти всех воинов погибших в Великой Отечественной войне, по местам боевой славь Панфиловской дивизии.

Проект создан по инициативе ОО “Соотечественник” Южно Казахстанской области Республики Казахстан, “Авто- мото федерации г.Шымкента” и продюсерского центра “Pro-Studio” г.Шымкента Южно Казахстанской области.

Главная цель проекта – объединение через его участников братских народов СНГ, сохранение дружбы и укрепление связей всех соотечественников, проживающих на территории бывшего Советского Союза увековечивание памяти воинов, погибших при защите Отечества и нравственно-патриотическое воспитание молодежи.

Пробег уже стартовал 7-8 мая из г.Душанбе (Таджикистан) и г.Ташкент (Узбекистан). 17 июня мото- автопробег прибыл в Витебск. Завершится пробег 22 июня в городе-герое Бресте. Концерт памяти всех погибших пройдет в Брестской крепости.

С учетом важности и актуальности темы Великой Отечественной войны для воспитания молодого поколения, сохранения памяти о трагедии военного времени в белорусском обществе, а также возможной встречи участников проекта с Главой государства, просим оказать содействие в размещении информации на сайтах .

Отдел по работе со СМИ и развитию полиграфии

главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи

Могилевского облисполкома.