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Пробег «Победа без границ» объединил страны СНГ

21.05.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Министерство информации сообщает, что на территории стран СНГ, в том числе и в Республике Беларусь, будет проходить Международный патриотический мото- автопробег “Победа без границ” памяти всех воинов погибших в Великой Отечественной войне, по местам боевой славь Панфиловской дивизии.

Проект создан по инициативе ОО “Соотечественник” Южно Казахстанской области Республики Казахстан, “Авто- мото федерации г.Шымкента” и продюсерского центра “Pro-Studio” г.Шымкента Южно Казахстанской области.

Главная цель проекта – объединение через его участников братских народов СНГ, сохранение дружбы и укрепление связей всех соотечественников, проживающих на территории бывшего Советского Союза увековечивание памяти воинов, погибших при защите Отечества и нравственно-патриотическое воспитание молодежи.

Пробег уже стартовал 7-8 мая из г.Душанбе (Таджикистан) и г.Ташкент (Узбекистан). 17 июня мото- автопробег прибыл в Витебск. Завершится пробег 22 июня в городе-герое Бресте. Концерт памяти всех погибших пройдет в Брестской крепости.

С учетом важности и актуальности темы Великой Отечественной войны для воспитания молодого поколения, сохранения памяти о трагедии военного времени в белорусском обществе, а также возможной встречи участников проекта с Главой государства, просим оказать содействие в размещении информации на сайтах .

Отдел по работе со СМИ и развитию полиграфии

главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи

Могилевского облисполкома.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Министерство информации сообщает, что на территории стран СНГ, в том числе и в Республике Беларусь, будет проходить Международный патриотический мото- автопробег
 
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