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Среди нарушителей миграционного законодательства в Минской области — граждане Азербайджана, Армении, Афганистана

21.05.2018 13:39 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 мая. Подведены итоги специального комплексного мероприятия "Нелегал", которое проведено на территории Минской области 16—19 мая.

Как сообщает заместитель начальника управления по гражданству и миграции УВД Минского облисполкома Юрий Бразинский, в проведении мероприятий в рамках операции "Нелегал" были задействованы оперативные группы, в состав которых входили не только специалисты подразделений по гражданству и миграции, но и сотрудники ГАИ, уголовного розыска, наркоконтроля, уголовно-исполнительных инспекций, участковых инспекторов милиции.

Основные усилия этих групп были направлены на пресечение правонарушений со стороны иностранцев, а также на выявление лиц, которые могут быть причастны к незаконной миграции. В круглосуточном режиме проводились рейдовые мероприятия и отработка мест возможного нахождения иностранцев, нелегально находящихся на территории нашей страны, в том числе увеселительных заведений, объектов придорожного сервиса, рынков, торгово-развлекательных комплексов. Вместе с этим изучался порядок осуществления трудовой деятельности иностранцами, в том числе на различных строительных объектах на территории области.

В результате проведенных мероприятий за нарушения к административной ответственности привлечено 488 человек. Главным образом речь идет о нарушениях законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Среди нарушителей — граждане Азербайджана, Армении, Афганистана, Грузии, Казахстана, Китая, Молдовы, Пакистана, России, Турции, Украины и других стран. За пределы Беларуси выдворено 30 иностранцев, а еще 24 запрещен въезд.

Кроме того, в период проведения специального комплекса мероприятий возбуждено семь уголовных дел по ст. 371-2 УК в отношении иностранцев, въехавших и пребывавших на территории нашей страны до окончания срока запрета въезда.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 мая. Подведены итоги специального комплексного мероприятия "Нелегал", которое проведено на территории Минской области 16—19 мая. Как сообщает...
 
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