Безопасное лето в лагерях

Особенностью большинства объектов летнего оздоровления детей является сезонность их эксплуатации и меняющийся обслуживающий персонал. Это влечет за собой необходимость поддержания высокого уровня знаний персоналом требований пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима. В связи с этим перед началом и в период работы лагерей особое внимание работников МЧС сконцентрировано на выполнении руководителями противопожарных требований по исключению возможных источников зажигания, принятию мер по оборудованию и содержанию в работоспособном состоянии технических средств противопожарной защиты, организации безопасной эвакуации в случае возникновения пожара.

Так, работники инспекции надзора и профилактики Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели мониторинги состояния пожарной безопасности запланированных мест для организации летнего оздоровительного отдыха детей.

В результате проведенной работы установлено, что детские оздоровительные лагеря Минского района в основном находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии: оборудованы исправными установками пожарной автоматики и системами оповещения о пожаре, обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения, на регламентированном уровне обеспечено соблюдение противопожарного режима.

Между тем, в некоторых лагерях выявлен ряд грубых нарушений: установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и первичные средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии. Кроме того, не организована подготовка работников по программе пожарно-технического минимума и обучение их мерам пожарной безопасности. А ведь это может привезти к позднему обнаружению пожара и, как следствие, быстрому распространению огня, нанесению значительного материального ущерба, возможной гибели людей, в том числе детей.

Уважаемые руководители, помните, что от вас зависит жизнь и здоровье детей. Поэтому соблюдайте правила пожарной безопасности сами и требуйте их выполнения от своих подчиненных!