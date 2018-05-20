Прокуратура Борисовского района информирует

Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению П., 1988 года рождения, ранее неоднократно судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК.

П. обвинялся в том, что повторно, 31.12.2017 в ночное время, став очевидцем ДТП с участием автомобиля БМВ, после оказания помощи водителю, проник в автомашину БМВ, стоявшую после ДТП на обочине автомобильной дороги «Лядище-Печи» по ул. Брилевской в г. Борисове, откуда тайно похитил автомагнитолу, АКБ, мужскую сумку с документами и портмоне, после чего, в продолжение своего противоправного умысла, тайно похитил лежавшие на земле вблизи указанной автомашины сабвуфер и мобильный телефон в чехле с двумя сим-картами, а всего тайно похитил имущество потерпевшего К. на общую сумму 657 рублей.

Допрошенный в судебном заседании П. виновным себя признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном.

Кроме признательных показаний обвиняемого, его виновность была полностью подтверждена совокупностью собранных по делу доказательств.

Приговором суда Борисовского района от 30.03.2018 П. признан виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно, и на основании ч. 2 ст. 205 УК ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

Следует отметить, что санкция ч. 2 ст. 205 УК предусматривает наказания в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, ареста, ограничения свободы на срок до четырех лет или лишения свободы на тот же срок.

Старший помощник прокурора Борисовского района, юрист 1 класса Е.А.Мельникова