О ложной романтике и Уголовном кодексе

Инспектор рассказала участникам мероприятия – учащимся УО «Борисовский государственный колледж» – об основных правонарушениях, которые совершают подростки; за какие противоправные действия и в каком возрасте наступает уголовная ответственность. Присутствующие задавали вопросы о статьях Административного и Уголовного кодексов Республики Беларусь, на основании чего подростки могут привлекаться к ответственности и о возможных видах наказаний. В заключение мероприятия ребята познакомились с материалами книжной выставки «Право для всех».

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