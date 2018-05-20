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Состоится ярмарка вакансий

21.05.2018 — Новости Общества | Единство  
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30 мая 2018 года с 11.00 до 13.00 состоится ярмарка вакансий по адресу: ул. 8 Марта, 1, в здании управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома.

Начальник управления  Е.Л.Яночкин

 
 
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30 мая 2018 года с 11.00 до 13.00 состоится ярмарка вакансий
 
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