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В Минске разыскивают женщину, которая украла забытый в магазине мобильник
21.05.2018 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Милиция разыскивает женщину, которую подозревают в краже мобильника в магазине. Об этом
10 мая с 13:45 до 14:00 в магазине «Бруснічка» по улице Беломорская, 8 женщина похитила телефон, забытый в продуктовой корзине.
Приметы женщины: на вид 50−55 лет, рост около 170 сантиметров, волосы темно-рыжего цвета средней длины, среднего телосложение. Была одета в майку синего цвета с рисунком, на шее зеленый шарф, сумка желтого цвета штаны черно-белого цвета.
Если вы узнали женщину на фото либо располагаете информацией о ее возможном местонахождении, милиция просит обращаться в Советское РУВД лично либо по телефонам: 8(017) 292−02−02; 8(029)257−43−96 или 102.
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Это произошло в магазине "Бруснічка" на Беломорской.
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