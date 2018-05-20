В Минске разыскивают женщину, которая украла забытый в магазине мобильник

Милиция разыскивает женщину, которую подозревают в краже мобильника в магазине. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

10 мая с 13:45 до 14:00 в магазине «Бруснічка» по улице Беломорская, 8 женщина похитила телефон, забытый в продуктовой корзине.

Приметы женщины: на вид 50−55 лет, рост около 170 сантиметров, волосы темно-рыжего цвета средней длины, среднего телосложение. Была одета в майку синего цвета с рисунком, на шее зеленый шарф, сумка желтого цвета штаны черно-белого цвета.

Если вы узнали женщину на фото либо располагаете информацией о ее возможном местонахождении, милиция просит обращаться в Советское РУВД лично либо по телефонам: 8(017) 292−02−02; 8(029)257−43−96 или 102.