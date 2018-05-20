Новую технологию лазерного лечения внедрили в Гомельском онкодиспансере

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере установлен полупроводниковый лазерный аппарат для фотодинамической терапии УПЛ-ФДТ. Презентация оборудования для лазерного лечения онкозаблеваний состоялась сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил главный врач медучреждения Дмитрий Лось, Гомельский онкодиспансер стал первым подобным учреждением в регионах, где появился такой аппарат. Оборудование на Br24 тыс. было закуплено за счет внебюджетных средств диспансера. «Аппарат белорусского производства предназначен для лечения пациентов с предопухолевой, злокачественной патологией и воспалительными заболеваниями методом фотодинамической терапии», — пояснил главврач. Оборудование востребовано в дерматоонкологии, оториноларингологии, гинекологии, дерматологии, стоматологии, офтальмологии.

В числе первых пациентов, при лечении которых применена эта технология, — 79-летняя Валентина Евзрезова из Светлогорска. «Процедура длится в среднем 10-20 минут. В данном случае — 16, — прокомментировала врач-онколог-хирург Ирина Концевенко. — Сначала пациенту вводится фотосенсибилизатор (также отечественного производства), который накапливается в опухолевых клетках. Через два-три часа проводится облучение опухоли лазерным светом определенной длины волны. При этом активируется цепь фотохимических реакций окисления, приводящих к гибели опухоли, а здоровые ткани и клетки сохраняются». В числе других преимуществ этой технологии специалист назвала возможность лечения в амбулаторных условиях, отсутствие наркоза при проведении процедуры и осложнений. «Чаще всего процедура проводится однократно. Пациенты остаются социально активными, способными к продолжению труда», — добавила врач. После лечения этим методом в 95-98% случаях заболевание не возвращается.

Аппарат может применяться для лечения рака кожи неудобной локализации, шейки матки, молочной железы, слизистой полости рта и гортани. «Фотодинамическая терапия привлекает все больше внимания как перспективная технология лечения злокачественных опухолей. Она обладает уникальными возможностями избирательного уничтожения злокачественных опухолей», — подчеркнул Дмитрий Лось.

Гомельский областной клинический онкологический диспансер обеспечивает диагностику и различные виды специального хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения злокачественной патологии. В диспансере функционируют 12 структурных отделений, рассчитанных более чем на 500 койко-мест.