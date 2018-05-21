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Руководитель фирмы погиб при обрушении строительных конструкций

21.05.2018 15:43 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 мая. В Гродно следователи устанавливают обстоятельства гибели руководителя частного предприятия на строительном объекте. Проверку проводит Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета, сообщил БелаПАН официальный представитель управления СК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Бизнесмен, руководитель частного производственного унитарного предприятия, погиб во время демонтажа сооружения на территории одного из ОАО.

По информации следственных органов, 19 мая около 18.45 48-летний руководитель прибыл на объект, где демонтировалась стена из газосиликатных блоков. В результате их неожиданного обрушения мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Следователи с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области и специалистов Гродненского областного управления департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Начато проведение судебно-медицинской экспертизы. Опрошены очевидцы случившегося. Произведены иные процессуальные действия, сообщает управление Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области.

В рамках проверки следователи изучат вопросы соблюдения охраны труда и техники безопасности всеми задействованными в демонтаже субъектами, установят причины и условия, приведшие к гибели человека. По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 21 мая. В Гродно следователи устанавливают обстоятельства гибели руководителя частного предприятия на строительном объекте. Проверку проводит Гродненский...
 
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