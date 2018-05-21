Минск, 21 мая. В Национальном агентстве по туризму сменился руководитель, сообщает Министерство спорта и туризма.



Новым директором агентства назначен Антон Галыня, ранее занимавший должность начальника главного управления международного сотрудничества аппарата совета Федерации профсоюзов Беларуси. 21 мая состоялось его представление трудовым коллективам агентства и департамента по туризму Минспорта.



Предыдущая глава нацагентства Вероника Дорожко покинула должность в апреле по собственному желанию. Она возглавляла организацию в течение двух лет.

Государственное учреждение "Национальное агентство по туризму Республики Беларусь" создано приказом Министерства спорта и туризма в марте 2011 года. Его основными целями являются содействие развитию туризма в Беларуси и участие в реализации государственной политики в сфере туризма.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новым директором Национального агентства по туризму назначен Антон Галыня Минск, 21 мая. В Национальном агентстве по туризму сменился руководитель, сообщает Министерство спорта и туризма. Новым директором агентства назначен Антон...

Алексей Александров, БелаПАН.