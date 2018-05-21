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Новым директором Национального агентства по туризму назначен Антон Галыня
21.05.2018 14:20 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 мая. В Национальном агентстве по туризму сменился руководитель, сообщает Министерство спорта и туризма.
Государственное учреждение "Национальное агентство по туризму Республики Беларусь" создано приказом Министерства спорта и туризма в марте 2011 года. Его основными целями являются содействие развитию туризма в Беларуси и участие в реализации государственной политики в сфере туризма.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 21 мая. В Национальном агентстве по туризму сменился руководитель, сообщает Министерство спорта и туризма. Новым директором агентства назначен Антон...
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