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Новым директором Национального агентства по туризму назначен Антон Галыня

21.05.2018 14:20 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 мая. В Национальном агентстве по туризму сменился руководитель, сообщает Министерство спорта и туризма.

Новым директором агентства назначен Антон Галыня, ранее занимавший должность начальника главного управления международного сотрудничества аппарата совета Федерации профсоюзов Беларуси. 21 мая состоялось его представление трудовым коллективам агентства и департамента по туризму Минспорта.

Предыдущая глава нацагентства Вероника Дорожко покинула должность в апреле по собственному желанию. Она возглавляла организацию в течение двух лет.

Государственное учреждение "Национальное агентство по туризму Республики Беларусь" создано приказом Министерства спорта и туризма в марте 2011 года. Его основными целями являются содействие развитию туризма в Беларуси и участие в реализации государственной политики в сфере туризма.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 мая. В Национальном агентстве по туризму сменился руководитель, сообщает Министерство спорта и туризма. Новым директором агентства назначен Антон...
 
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