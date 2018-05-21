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Дождливая погода сохранится в Беларуси 22 мая

21.05.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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Дождливая погода сохранится в Беларуси 22 мая

В ближайшие дни на всей территории Беларуси, по прогнозам синоптиков, будет преобладать неустойчивая погода с дождями и грозами. Во второй половине недели осадков станет меньше, а воздух в дневные часы максимально прогреется до +25°С по югу страны.

Во вторник, 22 мая, как сообщает Гидромет, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью +6…+12°С, днем +15…+21°С, по югу до +23°С.

В среду, 23 мая, погода без особых изменений — во всех регионах вновь кратковременные дожди, местами с грозами. В ночные и утренние часы возможен слабый туман. Ночью +7…+13°С, днем +18…+24°С, по юго-востоку +25…+27°С.

Во второй половине недели влияние на погоду в Беларуси начнет оказывать скандинавский антициклон, и количество осадков на всей территории значительно уменьшится.

 

 
 
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В ближайшие дни на всей территории Беларуси, по прогнозам синоптиков, будет преобладать неустойчивая погода с дождями и грозами. Во второй половине недели осадков...
 
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