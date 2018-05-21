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МВД Беларуси обвинили в «разжигании» ненависти к ЛГБТ-сообществу

21.05.2018 — Новости Общества | Варяг-пресс  
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МВД Беларуси обвинили в «разжигании» ненависти к ЛГБТ-сообществу

Разобиженное ЛГБТ-сообщество с примкнувшей к нему частью белорусской оппозиции, начало собирать в интернете подписи, дабы проверить законность заявления Министерства внутренних дел Беларуси, сожалеющего о том, что над зданием британского посольства в Минске вывесили радужный флаг ЛГБТ.

Подписи собирают под петицией на ресурсе «Удобный город». В ней сказано, что у МВД нет прав выступать с подобными идеологическими высказываниями, давая неправовую оценку отдельным ситуациям, вместо того, чтобы исполнять свои прямые обязанности в пределах компетенции. В итоге представители нетрадиционных сексуальных ориентаций обвинили МВД РБ в гомофобии и призыву к насильственным действиям в отношении людей с ЛГБТ-взглядами.

Тем временем под петицией подписалось 276 человек.

Стоит напомнить, что намедни геи, лесбиянки, транссексуалы и иные товарищи с нетрадиционной сексуальной ориентацией отмечали Международный день борьбы с гомофобией, под эгидой которого посольство Великобритании в столице Беларуси на здании вывесило радужный флаг, являющийся международным символом ЛГБТ-сообщества. На это МВД Беларуси ответило заявлением, в коем было выражено сожаление относительно такого провокационного действия.

 
Теги: Минск
 
 
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Разобиженное ЛГБТ-сообщество с примкнувшей к нему частью белорусской оппозиции, начало собирать в интернете подписи, дабы проверить законность заявления...
 
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