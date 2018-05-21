Столинский РОЧС совместно с БРСМ провели акцию «Не оставляйте детей одних!»





В рамках республиканской пожарно-профилактической акции «Не оставляйте детей одних!» старший инспектор ГПиВО Столинского РОЧС Симончик Александр совместно с активистами БРСМ провели тематические мероприятия в торговых центрах «Универмаг», «Санта» г.Столин.



















Спасатель и ребята рассказали покупателям (взрослой аудитории) об акции, напомнили ключевые аспекты безопасности, призвали родителей не оставлять детей одних без присмотра, уделять должное внимание вопросам детской безопасности.

Детям также напомнили о безопасности поведении. Говорили о недопустимости шалости с огнем, также речь шла о том, как вести себя дома, во дворе.

Все граждане получили наглядно-профилактические памятки от МЧС.