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Столинский РОЧС совместно с БРСМ провели акцию «Не оставляйте детей одних!»

21.05.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Столинский РОЧС совместно с БРСМ провели акцию «Не оставляйте детей одних!»

В рамках республиканской пожарно-профилактической акции «Не оставляйте детей одних!» старший инспектор ГПиВО Столинского РОЧС Симончик Александр совместно с активистами БРСМ провели тематические мероприятия в торговых центрах «Универмаг», «Санта» г.Столин.

Столинский РОЧС совместно с БРСМ провели акцию «Не оставляйте детей одних!»

Столинский РОЧС совместно с БРСМ провели акцию «Не оставляйте детей одних!»

Столинский РОЧС совместно с БРСМ провели акцию «Не оставляйте детей одних!»

Столинский РОЧС совместно с БРСМ провели акцию «Не оставляйте детей одних!»

Столинский РОЧС совместно с БРСМ провели акцию «Не оставляйте детей одних!»
Спасатель и ребята рассказали покупателям (взрослой аудитории) об акции, напомнили ключевые аспекты безопасности, призвали родителей не оставлять детей одних без присмотра, уделять должное внимание вопросам детской безопасности.

Детям также напомнили о безопасности поведении. Говорили о недопустимости шалости с огнем, также речь шла о том, как вести себя дома, во дворе.

Все граждане получили наглядно-профилактические памятки от МЧС.

 
 
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В рамках республиканской пожарно-профилактической акции «Не оставляйте детей одних!» старший инспектор ГПиВО Столинского РОЧС Симончик Александр совместно с...
 
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