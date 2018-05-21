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В Беларуси выбрали собаку-авиатора

21.05.2018 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси выбрали собаку-авиатора — талисман чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля #Пронебо-2018. В конкурсе, который проводила Белорусская федерация авиационного спорта (БФАС), победила собака породы сиба-ину по кличке Элли.

Элли 2,5 года, она неоднократный чемпион Беларуси. Теперь фото Элли появится на афишах, билбордах, футболках и в оформлении всей площадки мероприятия. Она также сможет вместе с хозяином совершить полет на самолете, вертолете или воздушном шаре.


Элли. Фото: архив Белорусской федерации авиационного спорта

По данным Белорусской федерации авиационного спорта, всего в конкурсе приняли участие более 150 собак. Кто-то сделал ставку на авиационный реквизит, кто-то устроил фотосессию питомцу в музее авиационной техники, кто-то — креативно оформил фотографии в фоторедакторе.

В Минске с 23 по 29 июля впервые пройдет 16-й чемпионат мира по вертолетному спорту. Более сотни пилотов будут соревноваться в слаломе, развозке грузов, навигации, полете на точность, командной эстафете и других дисциплинах. Всего столица примет около двадцати вертолетов из 10−15 стран. 28−29 июля минчан ожидает ежегодный фестиваль авиационного спорта #пронебо, где покажут различные летательные аппараты — от аэростатов и парашютов до самолетов и гоночных дронов.

 
Теги: Минск
 
 
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В конкурсе, который проводила Белорусская федерация авиационного спорта (БФАС), победила собака породы сиба-ину по кличке Элли.
 
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