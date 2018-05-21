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В 98% случаев болезнь не возвращается. В онкодиспансере появился аппарат для лечения рака кожи

21.05.2018 16:37 — Новости Общества | Tut.by  
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У гомельских онкологов появился полупроводниковый лазер для фотодинамической терапии УПЛ-ФДТ. До недавнего времени технология применялась только в столичных клиниках.


— Фотодинамическая терапия — перспективная методика, — рассказала суть инновации врач-онколог-хирург Ирина Концевенко. — Преимущество в локальном щадящем воздействии лазера на опухолевую ткань. Предварительно пациенту вводится препарат, который накапливается в раковых клетках. Во время воздействия лазером происходит фотохимическая реакция. В результате опухоль погибает, здоровые ткани сохраняются. На месте вмешательства останется незаметный рубчик. В 95 — 98% случаев болезнь не возвращается.


Одной из первых пациенток стала Валентина Федоровна из Светлогорска. У 79-летней пациентки базалиома, которая развилась в носогубной складке. Опухоль уже удаляли два года, но она появилась вновь. Процедура лазерного лечения, длительностью 15 минут, по заверению врачей убьет злокачественные клетки.

— Само оборудование и лекарственный препарат «Фотолон» белорусского производства, — отметил главный врач онкодиспансера Дмитрий Лось. — Фотодинамическую терапию планируем использовать для лечения предопухолевых, злокачественных патологий и воспалительных заболеваний кожи. Однако технология — не панацея, для крупных опухолей не подходит. Немаловажно, что лечение выполняется в амбулаторном режиме, после процедуры пациент уходит домой.

Аппарат УПЛ-ФДТ стоимостью 24 тысячи рублей закуплен за счет внебюджетных средств, заработанных диспансером при оказании платных услуг населению.

У аппарата широкий спектр возможностей, может применяться для лечения рака кожи неудобной локализации, онкологии молочной железы, шейки матки, слизистой полости рта и гортани, в стоматологии, при псориазе, микозах, рака легкого и пищевода и других заболеваниях.

 
 
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У аппарата широкий спектр возможностей: может применяться для лечения рака кожи неудобной локализации, онкологии молочной железы, шейки матки, слизистой полости...
 
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