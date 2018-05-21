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В Беларуси 36% введенного в январе-апреле жилья построено для нуждающихся

21.05.2018 16:46 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси 36% введенного в январе-апреле жилья построено для нуждающихся
Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 36,2% введенного в январе-апреле жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В январе-апреле организации всех форм собственности построили 12,9 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1,147 млн кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 415,3 тыс. кв.м общей площади, или 36,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с господдержкой построено 281,8 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 256,4 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 330,9 тыс. кв.м общей площади жилья (28,8% от общего ввода по республике).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 36,2% введенного в январе-апреле жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. В...
 
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