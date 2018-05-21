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В Беларуси резко возросла численность клещей

21.05.2018 16:47 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 мая. На территории Беларуси резко возросла численность клещей.

Как сообщает Республиканской центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по результатам энтомологического мониторинга в лесах страны в апреле текущего года, численность клещей возросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Этому, как и ранней активности паукообразных, способствовала высокая температура воздуха в апреле и мае, отмечают специалисты.

По данным медиков, с начала года за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось более 1,8 тысячи человек, что превышает уровень обращений прошлого года.

Наибольшее количество нападения клещей отмечается в лесу и сельской местности. На долю укусов клещей, отмеченных в городской черте, приходится лишь 10-11% всех зарегистрированных случаев.

Ежегодно порядка 40 тысяч человек обращаются к медикам по поводу укусов клещей — переносчиков различных заболеваний, самыми опасными из которых являются Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит. Ежегодно в стране фиксируется 1.000 и 100 случаев этих заболеваний соответственно. Как отмечают специалисты, это невысокий уровень, который сопоставим со странами Прибалтики и Польшей.

Анализ заболеваемости Лайм-боррелиозом в 2017 году показывает, что в подавляющем большинстве случаев (более 97%) заболевание развивается у лиц, проигнорировавших химиопрофилактику после укуса клещей, сообщают также эпидемиологи.

С начала 2018 года случаев заболевания клещевым энцефалитом в стране не зарегистрировано. Лайм-боррелиозом заболели 9 человек. Это на 30,8% ниже, чем за аналогичный период 2017 года, когда было зарегистрировано 13 случаев заболевания болезнью Лайма.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 мая. На территории Беларуси резко возросла численность клещей. Как сообщает Республиканской центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по...
 
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