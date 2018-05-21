170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

20 мая 170 юных прихожан католического прихода Святого Михаила Архангела впервые в своей жизни приняли Первое Причастие. Накануне этого события они впервые исповедовались.

Первое Причастие детям уделил настоятель прихода отец Олег Журавский SDB. Разделить эту радость вместе с детьми, а также поддержать их в этот день пришли родители и родственники юных прихожан.

















До момента принятия Первого Причастия дети три года на уроках катехизации учили молитвы, знакомились с основными аспектами католического учения. Как правило, эта учеба начинается параллельно учебе в общеобразовательных школах.





























































Одна из групп детей вместе монахинями и настоятелем прихода Олегом ЖУРАВСКИМ SDB фотографируются на фоне летнего алтаря

Согласно учению католической церкви, таинство Евхаристии, или Причащения, на равне с другими шестью таинствами (крещение, покаяние, миропомазание, брак, священство и елепомазание больных) составляют основу церковного культа и являются видимым знаком невидимой благодати, данной людям Богом.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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