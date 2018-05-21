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170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

21.05.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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20 мая 170 юных прихожан католического прихода Святого Михаила Архангела впервые в своей жизни приняли Первое Причастие. Накануне этого события они впервые исповедовались.

Первое Причастие детям уделил настоятель прихода отец Олег Журавский SDB. Разделить эту радость вместе с детьми, а также поддержать их в этот день пришли родители и родственники юных прихожан.

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

До момента принятия Первого Причастия дети три года на уроках катехизации учили молитвы, знакомились с основными аспектами католического учения. Как правило, эта учеба начинается параллельно учебе в общеобразовательных школах.

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

170 детей католического прихода Святого Михаила Архангела 20 мая приняли Первое Причастие

Одна из групп детей вместе монахинями и настоятелем прихода Олегом ЖУРАВСКИМ SDB фотографируются на фоне летнего алтаря

Согласно учению католической церкви, таинство Евхаристии, или Причащения, на равне с другими шестью таинствами (крещение, покаяние, миропомазание, брак, священство и елепомазание больных) составляют основу церковного культа и являются видимым знаком невидимой благодати, данной людям Богом.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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20 мая 170 юных прихожан католического прихода Святого Михаила Архангела впервые в своей жизни приняли Первое Причастие. Накануне этого события они впервые...
 
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