Витебский горисполком: уже заключен договор с подрядчиком на установку памятника княгине Ольге

Авторы петиции против установки в Витебске памятника киевской княгине Ольге получили ответ из горисполкома. В нем сообщается, что Министерство культуры одобрило этот проект, местные власти уже заключили договор с подрядчиком, который займется установкой скульптуры.



Проект памятника княгине Ольге в Витебске

Напомним, петицию с требованием к городским властям отказаться от установки памятника в честь княгини Ольги витебляне разместили на интернет-платформе электронных обращений petitions.by в начале апреля. Ее подписали 190 человек.

Ответ пришел от заместителя председателя горисполкома Петра Подгурского. Чиновник сообщает, что проектная документация согласована с Министерством культуры. А подрядчика на выполнение работ по благоустройству территории, где будет размещен памятник легендарной основательнице города — святой равноапостольной княгине Ольге, — выбрали в результате госзакупки. Договор с ним заключили в ноябре 2017 года. Какая организация выступит в роли подрядчика, в письме не сообщается.

В ответе из горисполкома отмечается, что при проведении строительных работ возле будущего памятника предусмотрено изменение зеленой зоны, а не ее уничтожение.

Оснований для отказа от установки этого памятника нет, считают в администрации города. Будущий монумент отражает легенду об основании Витебска, а его создание в соответствии с действующим законодательством согласовано с Министерством культуры.

В конкурсе на установку памятника, который прошел почти 10 лет назад, победил проект минского скульптора Владимира Слободчикова. Скульптуру тогда планировали установить на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе, напротив площади Свободы и недалеко от Летнего амфитеатра.