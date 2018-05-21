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Витебский горисполком: уже заключен договор с подрядчиком на установку памятника княгине Ольге
21.05.2018 17:55 — Новости Общества | Tut.by
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Напомним, петицию с требованием к городским властям отказаться от установки памятника в честь княгини Ольги витебляне разместили на интернет-платформе электронных обращений petitions.by в начале апреля. Ее подписали 190 человек.
Ответ пришел от заместителя председателя горисполкома Петра Подгурского. Чиновник сообщает, что проектная документация согласована с Министерством культуры. А подрядчика на выполнение работ по благоустройству территории, где будет размещен памятник легендарной основательнице города — святой равноапостольной княгине Ольге, — выбрали в результате госзакупки. Договор с ним заключили в ноябре 2017 года. Какая организация выступит в роли подрядчика, в письме не сообщается.
В ответе из горисполкома отмечается, что при проведении строительных работ возле будущего памятника предусмотрено изменение зеленой зоны, а не ее уничтожение.
Оснований для отказа от установки этого памятника нет, считают в администрации города. Будущий монумент отражает легенду об основании Витебска, а его создание в соответствии с действующим законодательством согласовано с Министерством культуры.
В конкурсе на установку памятника, который прошел почти 10 лет назад, победил проект минского скульптора Владимира Слободчикова. Скульптуру тогда планировали установить на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе, напротив площади Свободы и недалеко от Летнего амфитеатра.
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Оснований для отказа от установки этого памятника нет, считают в администрации города.
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